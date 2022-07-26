山东新增本土确诊病例1例 新增本土无症状感染者27例

中新网7月26日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年7月25日0时至24时，山东全省报告新增本土确诊病例1例，新增本土无症状感染者27例，均在菏泽。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者7例，其中青岛4例，分别为德国输入、日本输入、韩国输入和新加坡输入；济南3例，均为日本输入。

2022年7月25日0时至24时，山东全省报告境外输入无症状感染者转为确诊病例2例，其中济南1例、青岛1例。

2022年7月25日0时至24时，山东全省本土确诊病例出院6例，均在临沂。本土无症状感染者解除医学观察33例，均在临沂。全省无境外输入确诊病例出院。境外输入无症状感染者解除医学观察1例，在济南。

截至2022年7月25日24时，山东全省现有本土确诊病例3例、本土无症状感染者91例。全省现有境外输入确诊病例11例、境外输入无症状感染者20例。