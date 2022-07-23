未接种新冠疫苗者发生死亡风险是已接种者多少倍？官方数据来了

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

会上，中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健介绍，今年以来，随着新冠病毒奥密克戎变异株的传入，我国香港经历过一次广泛传播的大规模疫情，内地吉林、上海等地也发生了较大规模聚集性疫情。到5月份，香港的这次第五波疫情，总共报告确诊病例120万人、死亡9193例。死亡者中60岁以上老人占95%，80岁以上高龄老人占70%以上。

上海这次规模比较大的疫情，报告的确诊感染者是62.7万，病亡588人；病亡者中，60岁以上老人占95%，80岁以上老人占67%。老年人感染新冠病毒发生严重临床后果的风险确实显著高于青壮年和儿童，即使是致病性和毒力相对较弱的奥密克戎变异病毒对于老年人的威胁也是很大的。

对于疫苗接种的保护作用，冯子健指出，香港死亡病例的疫苗接种情况分析发现，未接种疫苗者发生死亡的风险分别是接种1剂、2剂和3剂疫苗者的3倍、18倍、75倍。上海疫情数据分析显示，未接种疫苗者发生死亡的风险分别是已接种1剂、2剂、3剂疫苗者的6倍、17倍、53倍。

“尽管两地的具体数字有差异，但趋势高度一致。充分说明接种新冠疫苗对老年人的保护作用非常显著，而且加强接种也非常必要。”冯子健说，我国80岁以上老年人群约3500万人，目前仍然有40%大概1400万人没有完成全程疫苗接种，约62%大概2170万人没有完成加强免疫接种，这些未全程接种和未完成加强接种的老人，一旦被感染，发生严重疾病甚至死亡的风险是很高的。

“我们要充分利用‘动态清零’争取来的时间，抓紧推进疫苗接种，尤其是老年人的全程接种和加强接种。”冯子健说。