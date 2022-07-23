国务院联防联控机制：灭活疫苗与mRNA疫苗不能简单以先进或落后进行区分

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，目前国内接种的新冠病毒疫苗当中，灭活疫苗和重组蛋白疫苗占了绝大多数，而在国外的许多国家则大规模使用了mRNA疫苗。于是有的观点认为，灭活疫苗技术已经落后，mRNA技术才是先进技术。情况是否如此？为什么其他国家没有研发灭活疫苗？

对此，国家卫生健康委科技发展中心主任、科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，灭活疫苗与mRNA疫苗，二者各有特点，绝不能简单的以先进或者落后进行区分。

郑忠伟介绍，灭活疫苗不是落后技术，而是成熟的经典技术。目前，全世界范围内广泛使用的脊髓灰质炎疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗、手足口疫苗等，都是灭活疫苗。这次我国新冠病毒灭活疫苗的研发、生产，又有很多技术革新和工艺改进。mRNA疫苗技术兴起于上世纪90年代，最早是用于开发肿瘤治疗疫苗的，在新冠疫情前还没有产品获批上市。新冠病毒的mRNA疫苗在人类大规模使用是历史上首次。因此，可以把mRNA疫苗技术称为新技术。

为什么许多发达国家没有第一时间研发灭活疫苗？郑忠伟表示，这是因为灭活疫苗涉及大量活病毒的操作，需要在短时间内建设大规模培养和纯化新冠病毒的高等级生物安全的生产车间，不仅成本高，审批、建设的周期长，关键是在疫情初期很难判定高额的投入能否获得预期的收益。而得益于我国的制度优势，率先制定了关于新冠病毒灭活疫苗生产车间建设的相关规范，并以最快的速度同步开展了新冠病毒灭活疫苗研发和生产车间建设工作，确保了我国新冠病毒灭活疫苗大规模生产的需要。

“事实上，国外也一直在开展新冠病毒灭活疫苗的研发，只是进度比我们慢了一些。”郑忠伟说，比如，印度产的一款新冠灭活疫苗，去年年底也被世界卫生组织纳入紧急使用清单，法国研发的新冠灭活疫苗也于今年4月开始在英国、法国、澳大利亚等30多个国家获批使用。土耳其、哈萨克斯坦、俄罗斯等国研发的灭活疫苗也在陆续投入使用中。这些情况充分说明，灭活疫苗技术仍然是全球公认的成熟经典技术。