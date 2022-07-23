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江西新增本土确诊病例2例 新增本土无症状感染者4例

2022年07月23日10:17 来源：中国新闻网

　　中新网7月23日电 据江西卫健委网站消息，2022年7月22日0-24时，江西省新增本土确诊病例2例，均在南昌市；新增治愈出院1例，在南昌市。从2020年1月至2022年7月22日24时，全省累计报告本土确诊病例1392例，累计出院病例1374例。截至2022年7月22日24时，全省现有本土住院确诊病例17例。

　　2022年7月22日0-24时，江西省无新增境外输入确诊病例报告；新增治愈出院1例。从2020年1月至2022年7月22日24时，全省累计报告境外输入确诊病例41例，累计出院病例29例。截至2022年7月22日24时，全省现有境外输入确诊病例12例，境外输入无症状感染者4例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。

　　2022年7月22日0-24时，江西省新增本土无症状感染者4例，均在南昌市；解除隔离医学观察4例，均在南昌市。截至2022年7月22日24时，全省现有本土无症状感染者63例，均在定点医疗机构接受隔离医学观察。

(责编：王震、陈键)


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