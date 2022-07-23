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甘肃省新增确诊病例42例 新增无症状感染者329例

2022年07月23日10:16 来源：中国新闻网

　　中新网7月23日电 据甘肃卫健委网站消息，7月22日0—24时，甘肃省新增确诊病例42例，其中兰州市城关区31例、甘南州9例(夏河县8例，玛曲县1例)、临夏州2例(东乡县1例，广河县1例)。含18例由无症状感染者转确诊病例，其中甘南州9例(夏河县8例、玛曲县1例)、兰州市城关区8例、临夏州广河县1例。新增无症状感染者329例，其中兰州市164例(城关区149例，榆中县8例、七里河区7例)、临夏州134例(广河县100例、东乡县34例)、甘南州31例(夏河县29例，玛曲县2例)。新增确诊病例和无症状感染者轨迹信息由相关市(州)或县(市、区)进行发布。

　　截至7月22日24时，本轮疫情累计报告确诊病例419例、无症状感染者2145例。新增治愈出院患者14例，解除隔离无症状感染者26例。累计出院确诊病例31例，解除隔离无症状感染者71例。现有确诊病例388例、无症状感染者2074例，均在定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。

　　境外输入疫情：

　　7月22日0—24时，俄罗斯—兰州CA910航班无新增境外输入确诊病例、无症状感染者。目前，该航班累计确诊病例1例、无症状感染者1例，均在省级定点医院住院隔离治疗；309人在集中隔离医学观察。上述所有入境人员均在闭环管理中。

(责编：王震、陈键)


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