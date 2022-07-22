从“制造”向“智造” 联盛药业深度布局“透皮给药”领域

7月21日，贵州联盛药业（集团）智能制造中心在贵州省遵义市正式开工奠基。从“制造”迈向“智造”，深度布局“透皮给药”领域，联盛药业正向国内透皮给药第一阵营迈进。

奠基仪式上，遵义市汇川区区长朱世斌表示，联盛智能制造中心建设项目，标志着联盛药业进入了一个崭新的发展阶段，希望联盛药业智能制造中心建设工程能在安全施工的基础上，高标准施工、高水平管理，争取早日竣工，早日投产。浙江医药工业设计院院长沈琳表示，自动化、智能化、信息化是医药生产企业安全、质量、成本的有效保证，也是企业提高生产效率，降低生产成本，提高产品市场竞争力的条件。

联盛药业董事长、总经理汪洪峰表示，公司正加快智能化、数字化转型升级步伐，将以联盛药业智能制造中心开工奠基为契机，以智能制造全面引领贵州省乃至全国透皮给药产品品质升级，以“技术更佳、标准更高、更加安全有效，全面追赶并超越国际TDDS 巨头”为发展目标，不断致力于创造患者健康获益的价值，为健康中国建设贡献一份力量。

据了解，透皮给药（TDDS）是指药物涂布或贴于皮肤表面的一种给药方法，成为口服、注射后的第三大给药途径，使药物以恒定速率（或接近恒定速率）通过皮肤，进入体循环产生全身或局部治疗作用。当下美国、日本、欧洲等都在深入研究通过包括透皮给药等给药方式的改变来提高药物安全性及有效性。

据爱尔兰市场研究机构预计，到2024年底全球透皮给药市场将达到73.58亿美元（约合495亿元人民币）。还有研究报告称，随着技术和材料的不断发展，市场发展潜力巨大，预计2026年全球透皮给药系统市场将达到2000亿元的规模。

在全球市场，北美是目前最大的透皮给药系统市场，其次为欧洲市场，然后为亚太市场。全球透皮给药系统市场参与者主要有葛兰素史克、杨森医药、诺华、迈兰制药、日本久光制药、强生等；在国内市场上，透皮给药系统市场参与者有湖南九典、北京紫竹、河南羚锐、浙江亚太等。整体来看，我国透皮给药系统产业发展还有长足发展的空间。

2018年11月，国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》显示，在生物医学工程产业领域，透皮和黏膜给药制剂新剂型工艺技术基础研究被列入重点产品和服务。

汪洪峰表示，联盛药业作为国家高新技术企业、贵州省专精特新“小巨人” 企业，公司战略聚焦透皮给药技术产品，与药物制剂国家工程研究中心共建了透皮制剂分中心，以侯惠民院士领衔研发的“聚乙二醇骨架型长缓释”技术为基础，斥巨资投入开发新一代缓控释体外透皮制剂，实现更优化的给药控制系统。目前公司已形成透皮贴片、贴膏、医疗器械等透皮给药领域11个产品集群主体、口服药物和破壁饮片为两翼的产品矩阵，正在研发4个透皮给药新品和一个全球创新心脑血管药物，立项调研阶段的创新产品规划超过3个。

汪洪峰介绍，联盛药业智能制造中心建设项目全面对标全球透皮给药产业前五的优势企业，以工业4.0为标准，打造中国透皮给药复杂制剂精益生产的自动化、数字化、集成化、可视化、模型化、决策科学化的智能制造示范工程。项目由浙江医药工业设计院精心设计，规划设计建筑面积46000平米，预算投入资金4.5亿元，年产能设计大于20亿片/贴/年，预计于2025年正式投入生产使用，全部落成后最大年产值约为40亿元，也将助力联盛药业向国内透皮给药第一阵营迈进。

贵州省地方金融监督管理局资本市场处处长熊华乔，遵义市工业和能源局局长骆亚，遵义市汇川区区委书记徐俊峰，汇川区委常委、区委办主任冯泽豪，遵义市国开区党工委委员、管委会副主任、区人民政府党组成员蔡远伟，贵阳银行遵义分行行长刘晓勇等领导出席了仪式。（记者 朱国旺）