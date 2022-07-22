新华社北京7月22日电 题：严格执行第九版防控方案和“九不准”要求——国务院联防联控机制回答当前疫情防控有关问题

新华社记者宋晨、张泉

全球疫情仍处于高位，国内疫情总体处于低水平波动状态，但防控形势严峻复杂。我国现有防控措施能否有效应对奥密克戎BA.5亚分支？如何更加精准、高效防控疫情？国务院联防联控机制近日提出第九版防控方案和“九不准”要求，针对疫情变化，连续回应焦点关切。

7月13日，在北京市海淀区北下关街道中国农业科学院社区新冠疫苗临时接种点，医护人员在流动疫苗接种车上为社区居民接种。新华社记者 任超 摄

全国疫情总体处于低水平波动状态

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，全球疫情仍处于高位，奥密克戎BA.5亚分支已经成为全球主要流行株，我国外防输入压力不断增大。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，7月以来，全国疫情总体处于低水平波动状态，近期少数地区疫情有所反弹，呈现多点散发、多地频发态势，单日报告本土感染者数有所增加。

“总体上，各地在发生本土疫情后均能在较短时间内有效控制，疫情影响较为局限。”贺青华说，各地疫情应对处置能力和效率已得到进一步提升。

“虽然奥密克戎BA.4、BA.5亚分支的传播力有所增强，但仍然属于奥密克戎变异株，没有证据显示现有的非药物干预措施将失效，我国现有的防控措施仍能有效应对。”中国疾控中心病毒学首席专家董小平说。

7月17日，在蚌埠市龙子湖区一小区，医务人员为居民进行核酸采样。新华社记者 周牧 摄

第九版防控方案提升应对奥密克戎变异株能力

贺青华介绍，基于疫情防控形势的需要、病毒变异的特点，以及前期试点工作的结果和疫情防控实战的经验总结，第九版防控方案优化调整了风险人员的隔离管控期限和方式，统一封控管控区域和中高风险区划定标准，完善了疫情监测体系。

“第九版防控方案的关键体现在：一是把该管住的重点管住，二是把该落实的措施落实到位，三是把该取消的坚决取消。”贺青华说。

“新冠肺炎疫情处置的第一关键要素就是‘早发现’。”董小平说，第九版防控方案提出开展人、物、环境等多渠道监测预警，包括8大类监测体系，大大提升应对奥密克戎变异株的能力。

董小平介绍，第九版防控方案对包括风险职业人群监测等进行了明确规定，增加了药品监测，同时强调了各级联防联控机制开展综合分析和风险研判，提出风险评估结果和预警响应建议。在病毒检测筛查方面，增加了抗原检测作为补充等。

“第九版防控方案是对防控措施的优化，绝不是放松防控。”贺青华说，要时刻绷紧疫情防控这根弦，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

坚持科学、精准、高效防控

“全球疫情出现反弹，暑期国内人员流动量加大，各地发生本土疫情的风险有所增加，全国疫情防控形势依然严峻复杂。”贺青华说，各地要继续严格按照第九版防控方案的有关要求，坚持科学、精准、高效的防控原则，全链条落实好外防输入的各项措施，不断提高常态化防控情况下疫情监测的敏感性。

董小平提示，针对奥密克戎BA.4、BA.5亚分支给我们带来的影响，一方面要注重其增强的传播力会产生的重症和危重症病例，特别是在高危人群中，及时发现、有效控制显得非常重要。另一方面，现有的疫苗和非药物防控措施仍然有效。董小平表示，应尽可能完成疫苗接种，特别是老年人和基础病病人，可最大限度避免出现严重临床后果。此外，仍应坚持做好常规个人防护。