我国医药卫生体制改革取得显著成效
国家卫生健康委7月22日新闻发布会表示
党的十八大以来
我国坚持“一个转变、两个重点”的思路
即把“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”
围绕解决看病难、看病贵两个重点难点问题
推出一系列重要改革举措
推动医药卫生体制改革取得显著成效
一是群众看病难问题有效缓解
设置10个专业类别的国家医学中心
建设50个国家区域医疗中心
组建医联体1.5万个
推动相关优质医疗资源扩容下沉
2021年首批国家区域医疗中心相关专科跨省就医较2019年下降9.3%
就医秩序更趋合理
二是群众看病贵问题得以减轻
推进国家组织药品耗材集中采购和使用
已开展的7批集采中选药品平均降价超过50%
两批耗材集采平均降价超过80%
累计节约费用约3000亿元
在全国基本实现基本医保地市级统筹
住院和门诊费用跨省直接结算
居民个人卫生支出所占比重下降到27.7%
三是医疗卫生体系效率持续提升
2020年，三级公立医院门诊预约率达56.6%
合理用药水平稳步提升
门诊患者基本药物处方占比逐年提高
四是以健康为中心的改革导向更加突出
记者：李恒、董瑞丰
编辑：王乃水
设计：潘一景
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