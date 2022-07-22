我国医药卫生体制改革取得显著成效

国家卫生健康委7月22日新闻发布会表示

党的十八大以来

我国坚持“一个转变、两个重点”的思路

即把“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”

围绕解决看病难、看病贵两个重点难点问题

推出一系列重要改革举措

推动医药卫生体制改革取得显著成效

一是群众看病难问题有效缓解

设置10个专业类别的国家医学中心

建设50个国家区域医疗中心

组建医联体1.5万个

推动相关优质医疗资源扩容下沉

2021年首批国家区域医疗中心相关专科跨省就医较2019年下降9.3%

就医秩序更趋合理

二是群众看病贵问题得以减轻

推进国家组织药品耗材集中采购和使用

已开展的7批集采中选药品平均降价超过50%

两批耗材集采平均降价超过80%

累计节约费用约3000亿元

在全国基本实现基本医保地市级统筹

住院和门诊费用跨省直接结算

居民个人卫生支出所占比重下降到27.7%

三是医疗卫生体系效率持续提升

2020年，三级公立医院门诊预约率达56.6%

合理用药水平稳步提升

门诊患者基本药物处方占比逐年提高

四是以健康为中心的改革导向更加突出

记者：李恒、董瑞丰

编辑：王乃水

设计：潘一景

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