法国累计确诊1453例猴痘病例 卫生部门称已确保3万剂疫苗供应

法国官方发布的最新数据显示，法国已累计确诊1453例猴痘病例。法国卫生部门当地时间21日表示，已确保3万剂疫苗供应，以便加强对猴痘的应对。

法国官方数据显示，猴痘仍在全法多地继续传播，巴黎大区目前累计确诊678例猴痘病例，累计确诊数量仍位列全法各大区之首；法国西南部的奥克西塔尼大区累计确诊111例猴痘病例；法国南部的奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区累计确诊103例猴痘病例。

根据21日的法国卫生部报告，76%的猴痘感染者有发烧症状，大部分猴痘感染者出现皮疹等症状，274名猴痘感染者为艾滋病病毒检测阳性患者；513名猴痘感染者属于服用艾滋病病毒暴露前预防药物的人群。

法国卫生部门称已确保3万剂疫苗供应，其中2万剂疫苗已展开分发，其余1万剂疫苗应在本周末送抵疫苗接种中心。由于猴痘病毒不断增加，追踪猴痘传播链面临困难，法国卫生部已将疫苗接种范围扩大至猴痘易感染人群。

据法国BFM电视台报道，法国抗击艾滋病病毒的专业协会认为，目前疫苗供应仍然不足，疫苗实际需求可能高达30万剂；疫苗接种需要在社区服务的药剂师参与，以便在未来数周时间内能为所有有接种需求的人进行接种工作。

报道还称，由于仍然有难以预约疫苗接种的报告，卫生部门正在面临批评。法国卫生总署承认疫苗接种工作存在延误，正在着手加以改进。

法国新闻电台报道称，疫苗接种工作的缓慢和不透明让需要接种的目标人群感到担忧；相关协会呼吁卫生部门提高透明度，加快疫苗接种。