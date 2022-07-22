又是一个忙碌的工作日，身在葡萄牙首都里斯本的青年医生迪奥戈·卡拉多正通过视频连线，与几名医生交流中国传统针灸的治疗方法和作用。卡拉多精心搜集了近7年来的诊疗案例，一一讲解，几个小时的讨论颇有成效。

“中国传统中医药文化博大精深。经过多年发展，中医药获得越来越多葡萄牙民众的认可。”卡拉多告诉记者，他已在葡萄牙卫生部注册备案，以针灸师等身份，在欧洲积极推广中医药文化。他还通过远程教学，正在攻读天津中医药大学博士学位。

迄今，中葡多所大学已互签中医药领域合作谅解备忘录，葡萄牙已有3所理工学院开设针灸本科课程。葡萄牙米尼奥大学“中国—葡萄牙药食植物资源研究中心”中方主任王琼表示，中医药在葡萄牙传播历史久，很多人都接受过针灸诊疗，相信未来两国在中医药文化领域的交流合作会更加深入。

2016年，中国—葡萄牙中医药中心在里斯本成立，推动出版了葡语版《伤寒论》《神农本草经》等中医药著作。2018年，双方发布《中华人民共和国和葡萄牙共和国关于进一步加强全面战略伙伴关系的联合声明》，其中明确提出在中国传统医学等领域加强合作。几年来，双方在中医药学科设置、科学研究、校际合作和人才培养等领域打下扎实的合作基础。

“上学时，我亲身体验了中医理疗，疗效显著。”毕业于葡萄牙波尔图大学的亚历山德拉·洛佩兹说。2008年，波尔图大学开设了中医硕士课程，主要内容有针灸、推拿、中草药以及饮食疗法等。洛佩兹从生物医学院毕业后，又进一步研习了中医药学。“其实，中西医的治疗方法可以配合起来使用。每当有患者来就诊时，我会先用望闻问切进行预诊，再从西医角度进行一些分析。实践证明，把两种方式结合起来非常有效。”洛佩兹说。

波尔图大学中医硕士亚历山大·苏亚雷斯表示，他所学到的中医知识非常有价值，“我希望传统中医被纳入葡萄牙国家卫生服务体系中，这样有助于帮助葡萄牙民众解决更多健康问题。”

2019年，欧洲（葡萄牙）中医药文化体验中心在里斯本成立，为当地民众了解和应用中医药打开一扇新的大门。新冠肺炎疫情发生后，该中心积极利用社交平台，以直播的形式，用英语和葡萄牙语宣传推广中国抗疫成功经验，并翻译了葡语版中国抗疫方案，及时帮助包括葡萄牙在内的欧洲国家抗击疫情。中心执业医生则通过远程诊疗的方式，协诊新冠肺炎确诊患者近200人次。

波尔图大学生物医学院教授玛查杜曾长期教中医硕士课程。疫情发生后，欧洲（葡萄牙）中医药文化体验中心向玛查杜提供了抗疫中药预防诊疗方案。玛查杜表示，中医药能够缓解新冠肺炎感染症状，提高治愈率，降低病亡率，“中医药理论值得研究和借鉴”。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 03 版）