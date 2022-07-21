眼科专家建议：“行为监测+科学干预” 个性化防控少儿近视

暑假来临，很多家长计划带孩子外出旅游。然而，还有不少家长将医院眼科门诊作为孩子“打卡”第一站，纷纷带孩子检查眼部健康、视力情况。在沈阳爱尔眼视光医院，暑假后，儿童青少年近视门诊量较平时就有所增长。

“家庭是近视防控的主战场。”全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员、中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长、中南大学爱尔眼科学院博士生导师杨智宽表示，孩子在家读写时的姿势，用眼的距离、时长，房间的光线亮度……都是家长关注的重点。作为儿童青少年近视防控的“守门人”，家长要做好孩子的用眼行为监测和近视科学干预。

杨智宽提出，作为孩子近视防控的“守门人”，有些家长认为，孩子近视是因为在学校用眼过度导致。可实际上，孩子在家时间更多、用眼行为和环境更差。所以，学习不是孩子近视的“背锅侠”。在家庭中，家长除了要减少孩子接触电子产品的时间，更要关注孩子的不良用眼行为，可通过近视防控可穿戴智能护眼设备，全天候监测孩子近视发生与发展的数据，配合专业医生指导控制孩子近视度数增长。

“对于眼睛正在发育的孩子来说，每天应控制近距离用眼时长，尽量避免使用手机、IPAD等电子产品，读写时应保持‘一尺、一拳、一寸’的读写姿势。即眼睛与书本距离应约为一尺（33cm）、胸前与课桌距离应约为一拳、握笔的手指与笔尖距离应约为一寸（3cm）；同时，要遵守三个‘20’的原则。即看近20分钟，应视远20英尺（6m），且至少达到20秒以上。预防近视的关键是坚持‘一增一减’，即增加户外活动，切实减少用眼负担。建议保证每天2小时以上户外活动时间。”他说。

“孩子近视，不能只是简单地配副眼镜。”杨智宽还提出，人们通常配戴的眼镜属于单焦框架眼镜，其主要作用是矫正视力，让人戴上后看得清楚，并不能有效延缓近视度数增长。

据了解，离焦框架眼镜的出现，让延缓近视发展有了新可能。考虑到每位儿童青少年的全眼屈光分布情况、离焦状态都不尽相同，爱尔眼科引进了多光谱屈光地形图（MRT）仪器。该仪器只需2.5秒就能完成孩子全眼屈光度检测，并将全眼屈光值绘制成环形、区块、立体等多种图形，以不同颜色标识，直观展示其近视状态和发展趋势。之后，专业医生根据每个孩子的个体离焦状态，“量眼”定制离焦框架眼镜，使孩子在提高配戴舒适度的同时真正做到一人一“视界”，以此对全眼各区域形成稳定的理想离焦，避免近视过矫欠矫，从而有效延缓近视的发展。

“想要有效地延缓孩子近视度数增长，科学干预很重要。”杨智宽提醒，家长发现孩子近视后，应及时带孩子去专业的眼科医疗机构检查，医生基于患者的用眼习惯和眼部检查参数，为其量身定制个性化近视防控方案。

近年来，爱尔眼科充分发挥自身的优势和责任，为近视防控持续提供医疗、科研等技术支持，不断丰富近视防控产品类型，助力为儿童青少年打造一道“个人专属”的近视防控“闸门”。