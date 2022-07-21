【全国医改工作电视电话会】广西：筑牢疫情边境防线 深入开展公卫改革

近年来，广西壮族自治区卫生健康委认真落实党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，夯实基层医疗卫生服务网底，围绕“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”目标，健全“四大体系”，完善“八大体制机制”，不断扩大改革试点，加大改革力度，多措并举、综合施策，医改取得了明显成效。公立医院综合改革不断深化，破除了“以药补医”旧机制，分级诊疗制度建设加快推进，全民医保制度逐步建立健全，药品供应保障能力不断增强，卫生健康综合监管能力稳步提升，医疗卫生人才资源明显增加。“看病难、看病贵”问题得到缓解，使得居民主要健康指标优于全国平均水平，位居西部前列，人民健康水平实现新跨越。

同时，作为边境省份，广西在“外防输入、内防反弹”的巨大压力下，面临着越南等邻国带来的新冠肺炎疫情防控严峻挑战。在积极提升公共卫生服务能力的同时，广西将常态化防控各项措施抓紧抓实抓细，边境疫情防控“五位一体”防线持续筑牢，核酸检测、流调溯源、医疗救治等应急处置能力稳步提升，科学迅速处置了“12·20东兴本土疫情”等疫情事件150余起，坚决扛起疫情防控政治责任，努力为稳定全国疫情防控大局贡献力量。

夯实基层卫生网底

持续强化基层医疗卫生基础设施建设。实施“十三五”基层医疗卫生机构能力建设行动计划，投入160.63亿元，建设项目2996个，为一千余个基层医疗卫生机构改善业务用房和配置医疗设备。

医疗资源供给扩容提质，分级诊疗制度建设高位推进。在全区范围内建立县域医共体、三二医联体，推动数百家医疗机构开展远程医疗服务，组建家庭医生团队上万个，基本实现常住建档立卡贫困人口应签尽签。县级医疗机构诊疗水平有了较大的提升，县域内就诊率接近90%，群众就医获得感不断增强。

全面加强基层医疗卫生人才队伍建设，印发《关于加强基层医疗卫生人才队伍建设的实施意见》，推进本土化基层卫生人才培养，累计招收培养农村订单定向医学生1.82万人。全区二级、三级医疗机构对口支援基层医疗卫生机构，“传、帮、带”促进基层卫生人员能力不断提升。完善基层医疗卫生人员激励机制，在政府办乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）实行“公益一类保障和专门绩效激励相结合”，落实“两个允许”要求，全面推行乡村医生“乡聘村用”，保障基层医疗卫生人员合理待遇。

实施“198”兜底保障政策，全区建档立卡贫困人口医保全覆盖，贫困人口住院和门诊医疗费用报销比例分别稳定在90%和80%。全区634万贫困人口特别是35.28万户因病致贫家庭基本医疗保障问题得到有效解决。

提升公共卫生服务能力

新冠肺炎疫情发生以来，广西启动公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020—2022年），投入430.30亿元，建设项目3022个，持续补齐公共卫生短板。连续29年无脊髓灰质病例报告、19年无白喉病例报告，麻疹防控成效连续6年位居全国前列，免疫规划工作成果持续巩固。在靖西、凭祥、东兴3个边境县级市投入5.15亿元，建设公共卫生应急救治中心，在疫情防控救治中发挥了重要作用。

加强防治结合。深入推广福建省三明市医改经验，将疾病预防控制中心融入县域医共体建设发展，促进预防和治疗业务相互结合，同步发展。建立医疗机构公共卫生职责清单，完善公共卫生重大风险评估决策机制。将防治结合纳入公立医院高质量发展评价体系，每年对全区14个市、112个县进行全面量化考核，促进医疗机构落实公共卫生职能。

同时，广西还将地中海贫血防治计划、艾滋病攻坚工程、中医药振兴发展纳入医改范畴，形成了广西特色医改模式。以“地贫”为主的胎儿水肿综合征出生缺陷从2008年的首位病因降至2020年的第10位病因。孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、人均预期寿命等主要健康指标均提前实现“十三五”规划目标，持续优于全国平均水平，位居西部省区前列。

深化医保支付方式改革

为加强“三医联动”，大力推广三明市医改经验。广西壮族自治区政府办公厅印发《广西深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，围绕加强“三医联动”、优化资源配置、持续加强公共卫生体系建设、统筹推进相关领域改革强化支撑保障4个重点开展深化医改的工作，进一步缓解群众看病难、看病贵问题。

以降药价为突破口，同步推进医疗服务价格、人事薪酬制度、医保支付方式等综合改革。落实医疗服务价格动态调整机制，调整优化部分医疗服务项目价格，更好体现医务人员技术劳务价值。

完善全民医保制度。巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，完善脱贫人口分类资助参保政策，健全防范因病致贫返贫风险长效机制。加快推进健全重特大疾病医疗保险和救助制度，提升重特大疾病保障水平，增强医疗救助托底保障能力。

抓好疫情防控工作

以更实的举措抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，以边境口岸为重点，坚持做严一线、做实二线、做强全线，强化境外疫情输入防范应对。坚持人物同防，实现从“境外”到“国门”再到“家门”的全链条、闭环式管理，确保“外防输入”工作不留死角。加快提升医疗救治能力、流调溯源能力、核酸检测能力，深化构建党政军警民“五位一体”防控体系筑牢边疆安全屏障，坚决守好祖国“南大门”。

建立扁平化快速响应指挥体系，持续加强疫情处置核心能力建设，全区单日核酸检测能力超250万管，其中边境3市8县达到单日52.1万单管，全区共有救治床位1.8万多张，组建约1.3万人的常备联合流调队，常态化组建非边境地区医疗卫生工作队支援边境口岸地区疫情防控，极大缓解了多次本土、输入疫情应对压力，高效处置了多起规模疫情，有效保障了陆路口岸正常通关。目前，广西8个边境口岸全部正常通关。

下一步，自治区将深入贯彻习近平总书记关于深化医改和疫情防控工作的重要指示精神，深入实施“健康广西2030”规划，扎实推进15个专项行动计划。深入实施广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划。健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，加强监测确保乡村医疗服务“空白点”动态清零。持续推进“一老一小”工作。加快推动中医药+健康产业融合发展，打造广西中医药靓丽名片。积极拓展改革成果，努力抓好疫情防控工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。记者 王依依