欧洲单周报告近300万新冠确诊病例 世卫组织呼吁各国立即采取行动

人民网讯 当地时间7月19日，世界卫生组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格在接受路透社采访时表示，随着奥密克戎BA.5亚分支的加速传播，上周欧洲地区报告了近300万新冠确诊病例，占全球新增病例数的近一半；同期住院率翻了一番，每周有近3000例死亡病例。克鲁格呼吁各国立即采取行动，以免新冠病例激增在今年秋冬季节令医疗卫生系统的负担继续加重。

据世界卫生组织数据统计，在过去六周中，全球每周报告的新冠确诊病例数几乎增加一倍；过去两周，全球新冠确诊病例数增加近三成。

当地时间7月12日，世界卫生组织总干事谭德塞在记者会上称：“新一波病毒再次表明，新冠疫情远未结束。”他指出，持续上升的确诊病例数将进一步给本就紧张的医疗卫生系统造成压力。谭德塞还强调，各国应继续采取保持社交距离、戴口罩、改善通风等措施减少病毒传播风险。