【全国医改工作电视电话会】天津：深化医改统筹推进体系建设

近年来，天津市委、市政府认真贯彻习近平总书记对深化医药卫生体制改革的一系列重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民健康为中心，聚焦群众关切的“急难愁盼”问题，出台了多项措施。全市公共卫生能力和水平不断提升，医疗服务能力持续优化，基本公共卫生均等化水平明显提高，中医药事业蓬勃发展，卫生健康信息化支撑有力，为深化医药卫生体制改革贡献了力量。

推动医改纵深发展

2022年，天津市卫生健康委坚持把保障人民健康放在优先发展战略地位，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，在做好常态化疫情防控的同时，统筹推进公共卫生、医疗卫生服务体系建设。

抓好常态化疫情防控，不断完善重大疫情防控和公共卫生应急管理体系建设。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，科学精准从严从紧做好疫情防控，动态完善调整疫情防控政策措施。健全监测预警机制，强化专业能力保障，严防院内感染发生，科学有序推进新冠疫苗接种。

健全“三医联动”机制，推动医改向纵深发展。学习推广三明医改经验，深化疾控管理体制机制改革、公立医院综合改革，完善分级诊疗体系，推动优质资源向基层下沉，加快健全药品供应保障制度。

促进优质医疗资源扩容和均衡布局，推动公立医院高质量发展。制定出台天津市公立医院高质量发展文件。推进重点基本建设项目,加快中国医学科技创新体系核心基地建设，助力“津城滨城”发展。全力推进综合类、呼吸、心血管等8个专业国家区域医疗中心建设，启动市级医学中心和区域医疗中心建设。落实天津市院前急救条例，健全完善医疗质量和管理控制体系，持续改善医疗服务，不断提升群众就医感受。

集采工作常态化制度化

近年来，天津市药品耗材集中带量采购工作取得阶段性成果。一是集采价格明显下降。在国家医保局等相关部门的指导下，开展全国冠脉支架和人工关节带量集采，中选产品价格平均降幅分别达93%和82%。二是集采范围持续扩大。选取群众需求迫切、临床用量较大、产品价格较高、百姓负担较重的品种集中带量采购，已覆盖药品260个品种、耗材8类2959个品种。三是费用支出显著降低。通过药品耗材集中采购，已累计节约医保和患者支出75.57亿元，有效减轻患者负担。

在国家组织药品集中带量采购试点工作中，天津市专门成立市级领导小组，由分管副市长担任组长，11个部门作为成员单位，统筹协调药品和医用耗材集中采购。同时，积极承担国家组织高值医用耗材联合采购办公室日常工作，并建立了以京津冀为基础、全国28个省级单位参与的“3+N”医药采购联盟新模式。

围绕治理药品耗材价格虚高、落实集中带量采购工作要求，制定《天津市全面推进医疗保障定点医药机构药品网上采购工作实施方案》《关于推动落实药品集中带量采购工作常态化制度化开展工作举措》等配套文件，在企业申报、产品采购、医保政策、信用评价等关键环节建立制度规定，形成闭环管理。

完善覆盖“采购进度、汇款追踪、合理采购、供应保障、质量安全、票据追溯”的实时监测体系，及时发现并严厉打击欺诈骗保、非法倒卖、垄断价格等违法行为，确保中选产品在天津市供应充足、流通有序。今年上半年，累计检查定点医药机构800余家，处理各类违法违规行为涉及金额共计5000余万元。

建立医保基金与医药经营企业直接结算机制，累计结算货款20.59亿元，进一步降低企业交易成本。结余留用累计向医疗机构拨付资金28亿元，对支持公立医院薪酬制度改革、有效调动医务人员积极性，发挥了重要作用。

构建基层就医新格局

整合型医疗卫生服务体系的建设，既要补短板、提能力，更要优层级、建秩序。不同于现有的纵向区域医疗卫生服务体系，天津市基层数字健共体将散在的基层医疗卫生机构进行横向整合，借助信息化、智能化手段，激活线上线下叠加效应，不仅推进了基层医疗卫生和健康管理服务的标准化、规范化、数字化，也提升了医疗卫生机构的协同服务水平和政府的监管水平，构建了分级诊疗和常态化疫情防控下的基层就医新秩序。

在全面推进分级诊疗、开展医联体建设、推进紧密型医共体建设的基础上，天津市卫生健康委组织开展基层医疗卫生机构数字健共体建设，由“天津微医总医院”和“天津微医互联网医院”承接，依托医疗卫生健康互联网数字管理平台，进一步做实做强家庭医生签约服务，加快实现从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，开启天津医联体建设的3.0时代。记者 连漪