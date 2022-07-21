医渡科技宫如璟：推动全球科技创新协作，提升精准医疗可及性

7月18日至19日，世界经济论坛“2022年新领军者对话会”在线上举行，中国医疗智能行业头部企业医渡科技有限公司创始人、董事长兼首席执行官宫如璟受邀出席“创新产生影响力：医疗创新的前沿”对话会，与诺华集团中国总裁贝德年（Dan Brindle）、东软集团董事长刘积仁等共同探讨全球科技协作推动医疗数字化实践及全球医疗的未来。宫如璟表示，全球科技创新协作有助于推动医疗效率的提升、医疗费用的降低，最终使价值导向的精准医疗惠及每一个人。

科技创新对于世界各国经济健康发展的重要性不言而喻，各大产业也已纷纷投入到数字化转型的浪潮当中，医疗行业亦不例外。而想要给人们带来更有效和更可及的医疗服务，宫如璟认为“科技协作必不可少”。目前医疗行业所使用的药物和治疗方式均需经过大量协作方能面世，因此在她看来，学界、政策制定者、生产方等不同参与者之间需要大量合作，共同探索破解慢病、癌症、罕见病等诸多健康难题。

科技创新引领全球医疗产业发展，中国亦积极参与其中，并逐步实现传统医疗服务从“信息化”到“数字化”的升级，且正朝着“智能化”大步迈进。由此，利益相关方之间的协作机会与科技创新的市场机遇不断涌现。宫如璟分享，自成立以来医渡科技一直从事数据基础设施建设，公司自主研发的医疗智能基建YiduCore同时拥有数据计算能力、认知分析能力和场景应用能力三大核心能力，而基于这些核心能力所开发的数据智能驱动型医疗解决方案的有效性及价值，已在包括公共卫生、研究和临床诊断及治疗等应用场景中得到验证，推动了医疗效率的提升、医疗费用的降低。

在应对全球人口老龄化、医疗供需失衡、医疗保障不足等方面，科技创新与多方协作所蕴含的价值不容小觑。以医渡科技为例，公司除运用核心技术驱动新药研发外，亦通过医疗智能技术与疾病洞察，协助保险公司开发创新健康保险产品，实现精准化的商业保险设计、定价、核保与理赔。同时，为促进多层次医疗保障体系建设，减轻大众医疗负担，公司通过与地方政府、保险公司的协作，积极推动城市定制型商业医疗保险“惠民保”的加速落地，此项服务已覆盖包括北京市、江苏省等在内的共22个城市，累计服务超千万人。“在供给侧，解决研发成本高昂的问题；在支付侧，积极与保险公司和医保系统等合作。医渡科技竭尽全力去创新，只为让价值导向的精准医疗更可及。”宫如璟说。

展望未来医疗，宫如璟信念不移。她认为，未来十年将是关于AI、大数据等创新技术广泛应用和精准医疗改善人们健康的十年，“希望在全球科技创新协作下，优质的医疗资源更可及、药物更便宜、就医更便捷、更多疾病得到治愈，人类寿命可以更长久”。