充分发挥中医药特色优势 不断增进人民群众健康福祉

本报北京7月20日电 第四届国医大师和第二届全国名中医表彰大会20日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议，向受表彰的国医大师和全国名中医表示热烈祝贺。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述，落实党中央、国务院决策部署，遵循中医药发展规律，持续深化改革、守正创新、开放合作，加强中医药服务体系、人才队伍、科研能力建设，推动中医药高质量发展，使中医药这一中华文明瑰宝焕发出新的活力和光彩。

孙春兰指出，近年来，中医院绩效考核、中药注册审批、中药材质量监管等改革取得新突破，中医药管理标准更加完善、服务能力显著提升，为疫情防控、保障群众健康发挥了特殊优势、作出了重要贡献。要完善中医服务体系，推进中医国家区域医疗中心和临床特色专科建设，提升基层服务能力。要鼓励国家中医药综合改革示范区先行先试，深化中医服务价格、医保支付方式、中西医结合模式等改革，探索中医药发展新路子。要统筹中、西医人才培养，完善中医药学科体系、学术体系、人才培养体系，创新人才考评机制，调动中医药医务人员积极性。要深化中医药基础理论、诊疗规律、作用机理研究阐释，开放包容对待中医药不同流派，使中医药百花齐放、更好服务人民健康。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 02 版）