人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

孙春兰强调

充分发挥中医药特色优势 不断增进人民群众健康福祉

2022年07月21日08:05 来源：人民网－人民日报

　　本报北京7月20日电  第四届国医大师和第二届全国名中医表彰大会20日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议，向受表彰的国医大师和全国名中医表示热烈祝贺。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述，落实党中央、国务院决策部署，遵循中医药发展规律，持续深化改革、守正创新、开放合作，加强中医药服务体系、人才队伍、科研能力建设，推动中医药高质量发展，使中医药这一中华文明瑰宝焕发出新的活力和光彩。

　　孙春兰指出，近年来，中医院绩效考核、中药注册审批、中药材质量监管等改革取得新突破，中医药管理标准更加完善、服务能力显著提升，为疫情防控、保障群众健康发挥了特殊优势、作出了重要贡献。要完善中医服务体系，推进中医国家区域医疗中心和临床特色专科建设，提升基层服务能力。要鼓励国家中医药综合改革示范区先行先试，深化中医服务价格、医保支付方式、中西医结合模式等改革，探索中医药发展新路子。要统筹中、西医人才培养，完善中医药学科体系、学术体系、人才培养体系，创新人才考评机制，调动中医药医务人员积极性。要深化中医药基础理论、诊疗规律、作用机理研究阐释，开放包容对待中医药不同流派，使中医药百花齐放、更好服务人民健康。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月21日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn