李耀强：推广低钠盐是实现健康中国行动减盐目标的有效举措

7月18日，以“跨界·融合 携手开创健康未来”为主题的2022健康中国发展大会暨健康中国行动三周年成果展在北京举行。大会由健康中国行动推进委员会办公室指导，由人口与健康杂志社、健康中国研究中心主办，健康中国观察杂志承办。中盐集团党委书记、董事长李耀强在主论坛发表主旨演讲时谈到，“减盐”是健康中国行动的重要内容，减盐的实质是“减钠”，推广低钠盐是实现减盐目标的有效举措。

中盐集团党委书记、董事长李耀强发表主旨演讲。（受访者供图）

李耀强谈到，为贯彻落实健康中国行动，推进合理膳食，在减盐行动中，中盐集团从四方面履行了企业责任。一是持续组织开展“小盐勺·大健康”减盐公益宣传行动。在全国组织发放1000万把2克限盐勺，倡导定量用盐消费习惯；二是大力研发推广低钠盐，提升健康盐消费比重。中盐集团在新产品开发中贯彻“减钠”理念，通过合理添加、工艺改进等措施研发健康低钠食盐产品，兼顾减盐与口味需求，为消费者提供更多产品选择；三是建立减盐健康指数，唤醒公众提高自觉减盐意识。联合中国经济信息社首次编制新华·中盐减盐健康指数，全面发挥指数作为行业发展“风向标”作用，量化分析我国居民减盐健康水平，助力促进全社会共同关注并践行减盐行动；四是积极参与健康中国相关活动，与各方共同推动减盐。

李耀强谈到，下一步中盐集团工作将以推广低钠盐为核心，把减盐控钠行动落到实处，希望社会各界共同努力，提高低钠盐普及率。同时，他提出建议：一是针对盐行业本身，组织动员盐业企业，借鉴加碘盐推广模式，迅速提高低钠盐供给比例。加大科技创新力度，建立健全低钠盐标准体系，研发丰富多样的低钠盐产品。二是全社会应发挥健康中国行动社会推进联盟作用，为低钠盐推广赋能。鼓励餐饮、食品加工行业企业规模化使用低钠盐；加大宣传教育，提高低钠盐社会认知度。三是建议政府层面采取系列财政、税收措施，鼓励推广使用低钠盐；加强监测，及时评估低钠盐策略的减盐效果；各地卫健及有关部门为企业低钠盐推广提供帮助。