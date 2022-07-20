银川确诊一例输入性鼠疫病例 这个病可怕吗？

人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据宁夏卫健委官网消息，7月19日，宁夏医科大学总医院确诊一例鼠疫（腺鼠疫）病例。

患者刘某某（男，45岁，住内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙牧场，职业为牧民），7月12日9时左右，患者自觉发热、乏力、意识不清、水样便腹泻，自内蒙古返回银川，就诊于银川市第三人民医院，7月13日11时左右，就诊于自治区第四人民医院，7月14日就诊于宁夏医科大学总医院，7月19日诊断为疑似鼠疫病例，当日确诊为鼠疫病例。

目前，按照自治区鼠疫控制应急预案要求，自治区人民政府已启动四级应急响应，相关地区和单位已按照有关法律法规规定，全面启动应急处置工作机制，对涉疫区域和人员采取了严格的分类管控措施，各项处置工作正在有序推进。

鼠疫是什么？严重吗？据北京疾控中心资料，鼠疫是一种细菌引起的烈性传染病，广泛流行于野生啮齿类动物间（包括鼠类、旱獭）的一种自然疫源性疾病，一旦发病，病情进展迅速，治疗不及时，很快就会死亡，目前有抗生素可以治疗鼠疫，早期应用可以极大的降低病死率。

主要传播途径有：经跳蚤叮咬传播，人类鼠疫的首发病例多由跳蚤叮咬所致。经直接接触传播，人类通过捕猎、宰杀、剥皮及食肉等方式直接接触染疫动物而感染，食用未煮熟的鼠疫病死动物(如旱獭、兔、藏系绵羊等)可发生肠鼠疫。经飞沫传播，肺鼠疫患者或动物呼吸道分泌物中含有大量鼠疫菌，形成细菌微粒及气溶胶，造成肺鼠疫传播。

鼠疫很可怕，很恐怖吗？北京疾控中心表示，在鼠疫防控人员努力下，全国每年感染鼠疫人数都是个位数了。曾经，鼠疫是人类最惧怕的传染病，在历史上曾有三次大流行，那时候没有特效治疗药物，一次鼠疫流行往往是毁灭性的。

得了鼠疫，身体会有什么表现？典型的表现包括腺鼠疫：发热，多数是高热，39℃以上，腋窝、腹股沟（两腿之间）或者其他部位出现一个大肿块，非常疼。

肺鼠疫：发热，胸痛，呼吸困难，咳血或者咳出带血的泡沫痰，这是鼠疫中比较严重的肺鼠疫，病情凶险，传播也比较迅速。

其他类型，如皮肤鼠疫、眼鼠疫、胃肠道鼠疫等相对少见。

怎么预防老鼠传播的疾病呢？鼠可以传播多种疾病，所以要远离它，居家环境中有鼠要积极杀灭，去野外不要挑逗长相俊美的松鼠，黄鼠，沙鼠或旱獭。更不要捕杀和剥食，现在很多鼠疫患者多数都是因为捕杀、剥食旱獭而感染的。