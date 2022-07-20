严格落实第九版防控方案 不断提高科学精准防控水平

新华社石家庄7月19日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰18日至19日到河北调研，实地考察邯郸市高铁东站、大型商超、乡镇卫生院、疾控中心和石家庄市冷链物流园、河北医科大学第一医院、社区核酸采样点、商业步行街酒吧等重点场所，深入了解第九版防控方案措施落实情况，并主持召开基层一线防控人员和有关专家座谈会，听取防控工作意见建议。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，毫不松懈抓好常态化防控，严格执行第九版防控方案，主动防、早发现、快处置，以最短时间、最小成本控制疫情，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

孙春兰对河北常态化疫情防控取得的成效予以肯定。河北省、市、县三级负责同志带领疫情防控专班每天视频调度，及时分析研判形势，协调解决问题，压实重点场所和单位主体责任、明确专职防疫人员，全省已较长时间保持社会面清零。孙春兰指出，第九版防控方案不是放松，而是要求精准，需要下更大功夫抓预防、堵漏洞。要织密外防输入防线，针对入境口岸特点和转运隔离管理的点位，制定防控流程导图，严格闭环管理，坚决避免破防破环、疫情外溢。要夯实基层防控基础，充实基层防控力量，加强第九版防控方案宣传培训，推动群专结合、群防群控。要压实重点场所防控责任，配备必要的防控人员和物资设施。要加强流调力量建设，开展基层流调人员的日常培训，一发现疫情即进行面对面流调，根据流调结果科学划定中高风险地区和管控风险人群。因地因势处置聚集性疫情，对传播链条不清、出现社会面扩散的，不迟疑、不犹豫，集中资源和力量快速扑灭疫情。各地各部门要克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，应急处置指挥体系保持高效运转状态，高效统筹好疫情防控和经济社会发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 02 版）