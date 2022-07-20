消费升级重在提质增效（市场漫步）

只有把消费升级同满足人们对美好生活的需要紧密结合，把精力用在提升产品和服务质量上，才能赢得消费者的心

炎炎夏日，雪糕成为人们消暑清凉的重要选择。可今夏，一些雪糕高昂的价格让不少消费者望而却步，引发热议。在走访中我们发现，从前3元以下美味又解暑的雪糕品种少了，而两位数价格的雪糕却越来越多。

价格上涨是否合理？还要从市场供需说起。随着我国居民人均可支配收入持续增加和生活水平不断跃升，消费需求向个性化、多样化、品质化转变，消费升级成为大势所趋。需求牵引供给，人们对美好生活的需要带动供给侧发生了许多看得见、摸得着的创新。不少商家抓住消费升级契机，在原材料、产品工艺、造型包装、经营理念等方面推陈出新，有的商家更是紧跟时代变化推出文创联名款，以此满足人们更高层次的精神文化消费需求。这些变化大大助力我国消费市场的繁荣发展。

需求升级推动消费品供给提质，在这个过程中，由于原材料价格上涨、研发投入、运输冷藏等生产成本原因，商品价格上涨本是件合乎经济学规律的寻常事。但一些商家本末倒置，利用“健康”“绿色”等各色噱头大幅涨价，不在提升品质上下功夫，却一味钻营营销吸睛手段，商品价格与质量相差较远，让消费者花了钱却没有得到相应的满足感和价值感，长此以往难免坏了口碑、失了人心。

如今，人们的消费理念更加开放包容理性，愿意尝试新产品新事物，也会基于消费经验判断产品和服务的质量和价格，最终决定是否再次购买。近年来，不少老国货创新发展，重新获得消费者的喜爱，国潮热恰恰说明消费者完全愿意为质量好、品质优的商品付费，而重营销、轻研发，试图蒙混过关的路线是经不起市场检验的。

消费升级不等于价格“升级”，真正的升级在于供给侧的升级。不久前，工信部、商务部等5部门联合发布的《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》提出，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。《行动方案》为消费品工业转型升级指明了方向，即关键在于增品种、提品质、创品牌。要创新创造市场上还没有、但消费者有需求的新品种，已有品种要提升品质，有了品质更要向打造品牌发力，这才是企业和商家应该下大力气的地方。

当前，我国正在加快构建新发展格局，消费的重要性日益凸显，要继续增强消费对经济发展的基础性作用。消费升级是重要的动力源，把消费升级同满足人们对美好生活的需要紧密结合，把精力用在提升产品和服务质量上，就能更好满足和创造消费需求，增强消费拉动作用，在构建新发展格局中有更大作为。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 19 版）