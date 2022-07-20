以色列开发出早期诊断帕金森病新方法

据新华社耶路撒冷7月19日电 （记者王卓伦、吕迎旭）以色列希伯来大学研究人员近日开发出一种早期诊断帕金森病的新方法，其观测大脑深处纹状体微结构的灵敏度比常见的核磁共振更高。

研究人员最近在美国《科学进展》杂志发表论文说，借助一种称为定量核磁共振（qMRI）的方法，使用不同的激发能量拍摄下多张核磁共振图像，可使对纹状体微结构的探测达到较高灵敏度。研究人员解释，这正如在不同颜色的灯光下给同一个对象拍摄照片，然后合成到一起分析。

据介绍，常规核磁共振扫描大脑的灵敏度有限，在揭示帕金森病患者脑内变化方面有时不能满足需求。而使用这种定量核磁共振分析大脑深处纹状体的变化，可以达到此前只有在实验室检查死者脑细胞时才能实现的灵敏度，从而能更好地探测帕金森病患者的病情程度，有助于早期诊断。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 15 版）