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上海新增本土确诊病例4例 新增本土无症状感染者19例

2022年07月19日08:11 来源：中国新闻网

　　据上海市卫健委官方微信消息，7月18日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者19例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者1例，均在闭环管控中发现。

　　本土病例情况

　　2022年7月18日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例4例。治愈出院7例。

　　病例1，居住于浦东新区，

　　病例2、病例3，居住于静安区，

　　病例4，居住于宝山区，

　　均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　本土无症状感染者情况

　　2022年7月18日0—24时，新增本土无症状感染者19例。

　　无症状感染者1、无症状感染者2，居住于浦东新区，

　　无症状感染者3—无症状感染者6，居住于静安区，

　　无症状感染者7—无症状感染者10，居住于虹口区，

　　无症状感染者11—无症状感染者13，居住于杨浦区，

　　无症状感染者14，居住于闵行区，

　　无症状感染者15—无症状感染者19，居住于宝山区，

　　均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

　　境外输入病例情况

　　2022年7月18日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告4例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院6例，其中来自美国2例，来自英国2例，来自加拿大1例，来自塞拉利昂1例。

　　病例1为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年7月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例2、病例3均为中国籍，在美国工作，自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例4为俄罗斯籍，在俄罗斯生活，自俄罗斯出发，于2022年7月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　4例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者63人，均已落实集中隔离观察。

　　境外输入性无症状感染者情况

　　2022年7月18日0—24时，新增境外输入性无症状感染者1例。

　　该无症状感染者为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

　　该境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者20人，均已落实集中隔离观察。

　　2022年7月18日0—24时，解除医学观察无症状感染者40例，其中本土无症状感染者33例，境外输入性无症状感染者7例。

　　2022年7月3日0时至2022年7月18日24时，累计本土确诊120例，治愈出院73例，在院治疗71例，死亡0例；无症状感染者504例。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至2022年7月18日24时，累计境外输入性确诊病例4835例，出院4769例，在院治疗66例。现有待排查的疑似病例0例。

(责编：孙红丽、杨迪)


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