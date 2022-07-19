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北京新增1例本土无症状感染者

2022年07月19日08:11 来源：中国新闻网

　　据北京卫健委官方微信消息，7月18日0时至24时，北京无新增本土确诊病例、疑似病例，新增1例本土无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院1例。

　　本土无症状感染者：

　　现住顺义区李桥镇城家(邦舍)公寓，为隔离观察人员，7月18日诊断为无症状感染者。

　　境外输入确诊病例：

　　确诊病例1：中国籍，为国际航班机组人员，7月14日从京外入境，7月15日到达首都国际机场。7月18日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

　　确诊病例2：中国籍，7月15日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月17日报告核酸检测结果为阳性，7月18日诊断为确诊病例。

　　确诊病例3、4：中国籍，7月15日从阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月18日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

　　上述病例已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

(责编：孙红丽、杨迪)


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