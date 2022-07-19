消费提质升级  共享开放机遇

以“共享开放机遇，共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会（以下简称“第二届消博会”），将于7月26日至30日在海口举行。

此次展会将聚焦全球消费精品和首发首秀新品，汇聚全球头部品牌和专业采购商，打造推动高水平对外开放、促进内外市场相通、畅通国内国际双循环、促进消费升级和消费回流、引领全球消费时尚的重要平台。目前，招展工作已经完成，各项筹备工作就绪。

7月的海南，热情似火。布展一新的海南国际会展中心，犹如海鸥展翅，期待八方来客。

规模更大 品牌更多

与首届消博会相比，第二届消博会主要有四大亮点。

展览规模更大。展览面积从首届消博会的8万平方米扩至10万平方米。国内展区共计2万平方米，包括2个展馆；国际展区共计8万平方米，包括6个展馆。展会将实现100%特装搭建，突出绿色办展。本届消博会更加聚焦专业采购商、消费精品行业人群以及与参展商的匹配程度，重点邀请免税经营企业、实体商超、电子商务等到会采购交易。目前，各类采购商和专业观众报名总数已逾4.7万人，远超首届。

国际化程度更高。境外品牌参展面积占比从首届消博会的75%增至80%，来自58个国家和地区的740家企业、1322个品牌确认参展。作为本届消博会主宾国，法国有50家企业携244个品牌参展。日本、韩国、新加坡、泰国等RCEP成员国参展面积比首届增长近20%。

聚焦精品路线定位。本届消博会更加聚焦全球消费精品，围绕群众对美好生活的向往和消费升级的需求，在“衣、食、住、行、服务”等领域汇聚更多细分行业全球头部品牌。国内展区新设6000平方米的国货精品馆，展示国内消费精品和老字号，为中国品牌提供展示交易平台。

更加突出首发首秀。本届消博会期间，将有更多的国内外知名品牌举办首发首秀活动，发布全球最新产品和最新款式，助力海南自贸港打造成为消费时尚展示引领地。

此外，本届消博会将打造聚焦消费的高端交流平台——全球消费论坛，举办一系列内容丰富、形式多样的配套活动，包括全球消费创新暨免税与旅游零售大会、可持续消费高峰论坛等大型论坛，并将组织新品首发首秀专区直播、时装周、全国各省区市精品推介活动等系列活动。

开放合作 共享机遇

6月27日，海南自贸港—香港投资合作交流会以视频会议方式在海口、香港会场举行，吸引了200多家在港各类机构和企业的近400名代表参会。会上，琼港双方将消博会列为合作的新亮点。

本届消博会上，香港参展面积超2000平方米，并首次设立香港时尚馆。香港贸易发展局相关负责人表示，港企参展，不但可以通过国家级平台提升品牌形象，扩大知名度，更能利用消博会的溢出效应和海南离岛免税等政策利好，进入广阔的内地消费市场，抓住中国和海南自贸港新一轮开放的机遇。

首届消博会举办后，良好的办展效果让海南进入更多投资者的视线。海南持续推动重点参展商项目落地，不断扩大展会溢出效应，一批参展商变成投资商。瑞士历峰集团将在海口注册咨询公司，美国芳香护理和精油企业多特瑞公司在海南注册成立公司，日本乐购仕在海南成立供应链管理公司……背靠国内大市场，海南自贸港正成为全球各大企业发力的重要市场。

坐落于海口市日月广场的戴比尔斯珠宝店，自今年开业后顾客络绎不绝。“结缘海南，是因为首届消博会，我们对中国的消费市场充满信心。”戴比尔斯永恒印记全球业务转型副总裁吴峰介绍，目前正筹备设立海南自贸港运营中心。

“期待本届消博会成为更多国内品牌‘出海’的第一站。”科大讯飞副总裁赵翔说，今年还将发布两款全新产品，“消博会让中国的人工智能技术和产品走向世界，海南自贸港助力国内国际双循环良性互动，也为企业走出去提供动力。”

高效统筹 防疫到位

“为保障消博会顺利举行，我们在今年1月成立了消博会城市服务保障部专班，积极做好协调工作。”海口市商务局相关负责人陈人生介绍。

消博会期间，海口将举办系列旅游文体消费配套活动。其中，游艇展活动主展区设在海口市国家帆船基地公共码头游艇展区，总面积共18万平方米，计划开展游艇亚洲首秀、水上自行车亚洲首秀等7场活动。截至目前，已有12个国家和地区的50个游艇品牌、约170艘船艇确认参展。

疫情防控仍是本届消博会的重中之重。为保障消博会展品高效安全通关，海口海关、美兰边检站、美兰机场等多家单位密切配合，实行24小时通关、开通边检“绿色通道”，简化申报手续，同时严格消毒，确保防疫安全。

为方便参会人员快捷、就近进行核酸检测，本届消博会将聚焦“展馆门”“流动地”“居住点”3个重点环节，打造核酸检测服务圈。

“我们将继续发挥大数据在‘早期识别’中的作用，做好港口、机场等入岛通道的疫情防控工作，全力保障展会顺利举办。”海口市卫健委疾控科负责人莫少雄说。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 07 版）