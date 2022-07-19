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师生心理健康科普作品征集活动启动

2022年07月19日05:38 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报电　（李秋旸）“教师心理健康教育能力提升行动”启动暨“家校社协同心理关爱平台”上线仪式日前在北京举行，“微笑师生——学校师生心理健康科普作品征集活动”同步启动。

　　此次科普作品征集活动由中国教师报、中国中医药报、中国中医药出版社、中国人口出版社、微医集团公益事业部等单位共同倡议开展，旨在提升社会大众对校园心理健康的关注度和认知水平，并为“家校社协同心理关爱平台”输送优秀科普作品。

　　活动将面向健康与教育相关行业创作者，征集针对学校师生心理健康的教育科普内容，包括但不限于短视频、电子漫画、电子海报、科普文章、电子书籍等形式。即日起至2022年8月31日，创作者可以把紧贴学校师生心理健康主题的科普作品，发送至评选委员会官方邮箱：guopxm@wedoctor.com；也可以先在公开平台上自行发布作品，再将作品链接发送至该官方邮箱。

　　作为活动的重要载体，“家校社协同心理关爱平台”也已正式上线。平台将面向教师、学生、家长等群体，提供心理健康教育能力培训、心理健康测评指导、暖心义诊等服务。

(责编：杨光宇、胡永秋)


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