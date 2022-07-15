扩大免费接种HPV疫苗范围利国利民

秋实

国家卫生健康委员会官网近日公布了对十三届全国人大五次会议相关建议的答复。国家卫健委在答复中指出，将大力推广广东、海南、福建等省份经验，总结各地利用政府民生项目和医保基金等多渠道筹资的经验做法，鼓励地方先行先试，重点推动条件成熟的地区率先出台免费HPV疫苗接种政策，不断提高适龄女孩HPV疫苗接种率。（7月14日《中国妇女报》）

接种HPV（人类乳头瘤病毒）疫苗，可以预防由HPV感染引起的宫颈癌。国家卫健委将几个省份先行先试所取得的经验，上升到全国范围内进行总结推广，意在逐渐扩大免费接种HPV疫苗的范围，争取最终实现全面免费接种的目的。在HPV疫苗接种尚未纳入国家免疫规划、各地财政和医保基金承受能力相差较大的背景下，国家卫健委此举为渐进式扩大并最终实现全面免费接种HPV疫苗，推出了一个操作性很强的阶段性方案。

免费接种HPV疫苗，受益最大的是适龄女孩。HPV疫苗的价格不低，免费接种可为一些家庭节省不少开支。尤其是接种HPV疫苗能够阻断高危型HPV的持续感染，有效降低宫颈癌及癌前病变的发生率，特别是对于未感染过HPV的女性保护效果更佳。从先行免费的省份来看，免费接种主要针对刚满14周岁的女孩，她们所获得的免疫保护，让她们将来罹患宫颈癌的风险显著降低。

免费接种HPV疫苗，也利于消除因该疫苗引发的一些乱象。当前，社会上蔓延着一股“HPV疫苗焦虑”，导致九价HPV疫苗“一苗难求”，很多城市不得不摇号分配疫苗，疫苗“黄牛”高价倒卖、骗子借机实施诈骗等现象层出不穷。但九价HPV疫苗并非所有年龄段女性的最佳选择，二价和四价也有最适合的年龄段，并且，尽早接种要比接种高价位疫苗更重要。扩大免费接种HPV疫苗的范围，“HPV疫苗焦虑”和由此引发的乱象，均有望得到明显缓解。

免费接种HPV疫苗，对于防范相关疾病也十分有利。“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）防控，是维护女性健康的一项重点工作。人乳头瘤病毒（HPV）是诱发宫颈癌的最大因素，广泛免费接种HPV疫苗，“两癌”防控就会更具科技含量，不仅如此，还可以阻止人乳头瘤病毒在人群当中传播流行，潜在的受益者很多。

此举对于推进消除宫颈癌的全球战略也很有帮助。世界卫生组织于2020年11月启动《加速消除宫颈癌全球战略》，该战略的一个重要目标是，到2030年，将使所有国家走上消除宫颈癌的道路，其中一项关键指标是，90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种。我国历来在预防疾病和维护女性权益等方面走在世界最前列，尽快扩大免费接种HPV疫苗的范围，才能让我国如期实现这一战略目标，为全球加速消除宫颈癌作出贡献。

既然此举利国利民，各地就应积极响应，不仅条件成熟地区要率先出台免费接种政策，而且条件尚未成熟的地区，也要创造条件来推进这项工作，使免费接种能够尽快惠及90%以上的适龄女孩，以积极主动开展工作和认真负责的履职作为，彰显对女性的特别关爱和精心呵护。