抗疫失败 美国暴露卫生系统各自为政弊端

美国总统拜登5月12日在白宫网站发表声明说：“今天，我们纪念一个悲剧性里程碑：100万美国人死于新冠。”图为当日在纽约时报广场，电子屏上播放关于新冠逝者的新闻。

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6月19日，在纽约展望公园六月节庆祝活动现场的一个临时帐篷里，举行了一场悼念新冠逝者的拼布活动。新华社发（郭克摄）

【今日视点】

5月12日，美国总统拜登在白宫网站发表声明，纪念美国新冠逝者达到100万的悲剧性里程碑。这是美国历史上的“至暗时刻”，也标志着美国抗疫的巨大失败。

医疗技术领先、医疗资源丰富的美国，在抗疫中的表现为何如此糟糕？美国无党派、非营利性组织民福基金（Commonwealth Fund）近日在《英国医学杂志》（BMJ）发表报告称，美国如此高的新冠病亡率，以及该国未能解决的药物过量、糖尿病和孕产妇死亡率等公共卫生问题，暴露出美国各级公共卫生系统各自为政的弊端。

抗疫失败 损失惨重

民福基金是一个私人非营利基金会，支持卫生政策改革和高效卫生系统的独立研究，该基金会公共卫生专家委员主席为美国食品和药物管理局前局长玛格丽特·汉堡。

民福基金向BMJ提交的报告称，超过100万美国人死于新冠肺炎，美国新冠病亡率位居全球前列。民福基金的报告提出：“新冠肺炎这场灾难在美国的规模如此之大，美国亟须采取应对措施，保护数百万人免受新冠疫情和未来的紧急情况的影响。”

美国《华盛顿邮报》网站近日报道，7月10日前一周，美国疾病控制和预防中心（CDC）报告的日均新增病例多于10万例。但密切跟踪疫情走向的斯克里普斯研究所埃里克·波托尔教授说，传染病专家们知道真实数据远不止于此。有美国官员警告说，可能会在今年秋季或冬季暴发感染潮，届时美国的感染人数可能多达1亿，将令医院应接不暇。

各自为政 错漏百出

报告指出，尽管美国有近3000个州、地方和地区卫生部门，但卫生和公共服务部并没有一个人或一个办公机构来领导和协调这些卫生部门的工作，导致它们各自为政，效率低下。

美国是联邦制国家，实行联邦、州和地方政府三级管理。新冠疫情等公共卫生事务属于各州事务，以州和地方政府为管理主体。在这样的体制下，美国很难制订出全国统一标准的新冠疫情应对措施。比如，2022年，佛罗里达州就裁定，CDC强制乘坐公共交通系统的乘客佩戴口罩为“非法”。《福布斯》双周刊网站称，美国21个州“迫不及待”地要求取消口罩令有可能导致新冠病例激增。

报告进一步强调称，由于检测结果延迟发布以及收集数据的方法过时，导致各州在跟踪新冠疫情方面存在差距。此外，在大流行期间，“虚假的信息洪流广泛传播，且有些是故意传播的”。美国政府在制订相关指南和交流准确信息方面同样存在问题。

报告明确指出，美国缺乏一个能够保护和改善健康、促进健康公平、应对个人紧急情况的国家公共卫生系统。

加大投入 刻不容缓

要想改变应对新冠疫情的劣势，民福基金的报告提出美国应刻不容缓地创建一个国家级公共卫生系统。

报告建议，美国卫生和公众服务部应成为创建国家公共卫生基础设施的中心，公共卫生基础设施应服务于所有人，无论他们住在哪里。此外，国会应为州、地方和地区卫生部门提供可靠、稳定的资金，因为这些部门存在资金长期不足、人手短缺且缺乏现代数据系统等痼疾。

民福基金呼吁，美国应加快建设一支公共卫生队伍和一个现代公共卫生信息系统。而且，这一国家级医疗保健系统应与各级公共卫生系统更密切地合作，以便在紧急情况以及平时定期共享数据。

报告认为，美国公共卫生系统的领导人需要更多地参与社区和共同决策，支持社区组织并与其开展有效沟通，以解决错误和虚假信息等问题，重新获得公众的信任。