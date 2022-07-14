新华社北京7月14日电 题：从一组数字看医疗卫生服务“强基层”

新华社记者董瑞丰、顾天成

90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点，基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务……国家卫生健康委14日举行新闻发布会，介绍党的十八大以来基层医疗卫生服务工作进展成效。一组数字，折射出这10年变迁。

基层医疗卫生人员超440万人

截至2021年底，全国建有各类基层医疗卫生机构近98万个，卫生人员超440万人，实现街道、社区，乡镇、村屯全覆盖。第六次卫生服务统计调查显示，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。

而在2012年，基层医疗卫生机构数量为91万余个，卫生人员约340万人。

此外，近10年来，基层医疗卫生机构的床位数从132万余张增加到171万余张，基层医疗卫生人员中的执业医师和助理执业医师数量从100.9万人增加到161.5万人。

在贵州省遵义市习水县，“十三五”以来全县增加了1200个卫生技术人员编制，每年公开招考200名本科及以上人员充实到县乡医疗机构。习水县县长冉崇庆介绍，截至目前，累计投入18亿元用于县乡村三级医疗机构标准化建设，基层服务能力得到很大提升，县域内就诊率达92.6%。

“基层医疗卫生机构网络不断健全，基层医疗卫生服务能力持续增强，基层医疗卫生机构运行新机制更加完善。”国家卫生健康委基层司司长聂春雷说。

基层诊疗量占比长期保持在50%以上

“强基层”是深化医药卫生体制改革的重要原则和工作内容。据介绍，目前基层诊疗量占比长期保持在50%以上。

聂春雷介绍，为持续提升基层医疗卫生服务能力，国家卫生健康委先后开展“创建示范社区卫生服务中心”“群众满意的乡镇卫生院”“优质服务基层行”等活动，出台卫生院、社区卫生服务中心能力标准，改善基层基础设施条件，提档升级设施设备。目前，符合条件的基层机构全部纳入新型农村合作医疗和城乡居民医保、城镇职工医保定点范围。

针对近几年基层医疗卫生服务机构门诊占比有所下降的现象，聂春雷表示，实际门诊人次仍在上升，衡量基层医疗卫生机构还要看综合服务能力，包括常态化疫情防控和其他公共卫生服务能力。

成立32万个村（居）公共卫生委员会

据介绍，目前全国已成立32万个村（居）公共卫生委员会，夯实新冠肺炎疫情社区防控基础。

疫情是一次“大考”。疫情发生以来，我国基层医疗卫生机构在完成基本医疗服务的基础上，发挥着“哨点”“探头”作用，承担了筛查、转运、流调、核酸采样、疫苗接种等大量疫情防控工作。

这也是基层公共卫生服务能力提升的一个缩影。“每年有上亿高血压患者和3500万以上糖尿病患者需要他们去随访，分别超过1000万的孕产妇和新生儿需要他们去做访视，有几千万儿童需要他们提供疫苗接种服务，还要为1亿多65岁及以上老年人进行健康体检……”聂春雷说，基层医疗卫生机构的服务能力在稳步提升。

组建超42万个家庭医生团队

截至2021年底，全国已基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，组建超过42万个家庭医生团队。

“居民签约家庭医生服务之后，能够获得基本医疗、预防保健以及健康指导等多项服务。”北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心主任张亚兰介绍。

以朝阳区为例，推行“1+6+N”的特色家庭医生签约服务模式：1是基本服务包，适合普通人群，服务内容主要包括基本医疗、公共卫生和一般健康管理等；6是个性化服务包，主要针对重点人群，如慢性病患者随访、妇女儿童保健、老年人体检等；N是定制服务包，针对的是民政、残联等部门认定的特殊人群，可享受上门服务。

“不过，家庭医生不是上门医生或私人医生。”张亚兰表示，家庭医生签约服务实际上是一种服务模式的转变，更倡导长期稳定的契约服务关系，可为签约居民特别是慢病患者、老年人等重点人群，提供包括长期处方等在内的医疗卫生服务。