北京同仁堂：解锁中医药融入现代生活的新途径

近年来，在各项利好政策下，中医药行业迎来高速发展期。与此同时，如何加快推动中医药现代化，推动中医药事业和产业高质量发展，成为摆在中医药从业企业面前的重要课题。中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称北京同仁堂）作为中医药行业的国字号企业，围绕高质量发展方面的积极部署，对其他中医药企业具有着积极的示范意义。不久前，在2022西湖论坛上，北京同仁堂携手旗下各大企业共同亮相，向外界展现了众多发展新成果。

传承精华是中医药发展的根脉，可以说是推动中医药高质量发展的基础。对于北京同仁堂而言，旗下拥有着一大批家喻户晓的王牌名药。值得注意的是，在大规模机械化生产的同时，同仁堂传统制药技艺仍然在传承。

“搓丸门道很多，讲究手劲儿、速度，更要有精气神儿……两只胳膊的用力不同，会造成药条两端的丸药重差不一致；搓板的回力太快，会使丸药的外形不圆。”在本届西湖论坛上，来自北京同仁堂股份有限公司的郭凤华现场献艺，向大家展示着揉坨、打条儿、搓丸儿等操作。

来自北京同仁堂科技发展股份有限公司的非遗传承人李宁同样在论坛期间展示了西黄丸传统制作的“绝技”。只见李宁轻轻将竹匾润湿后，药粉均匀散入，再抡起臂膀推、拉、揉……不多时，药粉就变成了一粒粒小药丸。“一批五公斤的药粉，仅手工泛制和过手筛这两道工序就要两个小时，药丸一遍遍地通过筛子眼后，还要再经过三四个小时的古法‘闯亮’环节才能最终选出‘光、亮、圆、齐’的合格成品，才能让天然麝香、天然牛黄等药材均匀地分布在每一粒药丸中。”李宁如是说。据了解，现代化的机器设备不能满足微丸生产的很多要求，因此就要采取手工操作，这就要求操作工要有很强的责任心和很高的技术水平，保证药品的有效含量不流失。

值得注意的是，在本次展会上制药公司亦围绕“名医名药名方”的主题，由施小墨学术继承人李智老师以视频介绍、现场讲解等形式详细介绍了名医施今墨先生及其所献名方皮肤病血毒丸的组方特点和治疗经验。并由制药公司技术骨干刘森在微丸技师白桂英老师的指导下向业界展示了手工泛丸（常规水丸、微丸）的传统技艺，充分展示了同仁堂制药公司的品牌物质文化和精神内涵。

活动现场，北京同仁堂的制作技师们精湛的技艺展示“圈粉”无数，让大家深刻地感受到，许多中药产品之所以能够成为经典，离不开一代又一代同仁堂人对初心的守护以及对匠心精神的心口相传。

推动中医药的高质量发展，亦离不开与时俱进。积极迎合新一代年轻消费者的需求，培养未来市场，早已成为中医药发展的一条新路径。本次参展，同仁堂健康依托药食同源的中式滋补养生文化，带来了三款全新的滋补养生饮品。知嘛健康亦带来了三款爆火的草本咖啡饮品。此外，本次参展中同仁堂健康还带来了AI智能识别机器，只需将人脸放置在智能机器前，即可根据人脸识别特征（如性别、年龄、身高、体重、表情等），为参展观众智能推荐适宜的饮品，传递着将中医诊疗“望闻问切”与现代人工智能相结合的概念。

药膳作为中国国粹中医学的一个重要组成部分，不仅对人们日常的合理膳食起到至关重要的引导作用，更是中华民族祖先遗留下来的宝贵文化遗产。本次论坛上，医养集团则正式发布了最新的粹和餐厅宣传短片，现场展示了20种药食同源的药材标本，以及根据中医“君、臣、佐、使”的组方原则，打造凝练出的七大系列总计一百一十余道菜品。

论坛现场，北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司则创新采取“产品展示+技艺展示”相结合的形式，配合同步直播的方式展现出了老字号“前店后厂新IP”。现场，公司中药传统技艺传承工作室的优秀技师，上演了“切制饮片”炮制技术展演，为大家揭开同仁堂品质中药材的神秘面纱。观众们还现场品鉴了传统解暑降温酸梅茶饮及创新的人参压片糖果。

值得注意的是，本次展示期间，北京同仁堂国药有限公司别出心裁，巧妙融合古今元素，赋能中药时尚潮流，展会现场设计了人形立牌，参展客人可以拍照留念，还能立即打印出有声明信片，玩法新奇创意十足，吸引了众多顾客在展台前驻足参观。此外，同仁堂牌灵芝孢子粉的卡通造型——胶囊娃娃清新可爱、憨态可掬的形象也吸引了不少年轻群体纷纷前来打卡。北京同仁堂通过与时俱进的产品创新、更加时尚的营销方式，让中医药产品赢得了更多年轻消费者的喜爱，并解锁了中医药融入现代生活的新途径。

近年来，现代科技的加持，让中医药行业正迸发出新的发展活力。值得注意的是，在本届西湖论坛上，北京同仁堂互联网医院正式揭牌，标志着北京同仁堂借助“互联网+”模式，依托同仁堂中医药优势资源，成功打造的在线诊疗平台正式启动“互联网+中医”诊疗业务，就此迈向高质量发展新里程。

据悉，伴随着5G时代的全面到来，北京同仁堂审时度势，整合同仁堂中医药、终端机构、优势产品供应链等资源，自主设计研发了以中医为特色的互联网医疗服务平台——同仁堂中医。2022年初“同仁堂中医”顺利通过审核，成为北京市首家独立设置的中医互联网医院。

“同仁堂中医”平台以广大用户需求为中心，借助“互联网+”模式，延伸覆盖北京同仁堂旗下及系外的专科医院、社区卫生医疗机构、诊所、药店，邀请众多知名中医医生入驻平台，通过线上问诊，为患者提供预约、咨询、问诊、开方、调剂、配送等一站式在线诊疗服务，使更多信任北京同仁堂的用户、患者，享受到更好的专业诊疗服务，更加便捷地购买到北京同仁堂优质中药产品。中医领跑，数字化赋能。可以看到互联网医疗已成为北京同仁堂构建“制药+”大健康产业格局的重要一环。

此外，北京同仁堂“小铜人”文化IP形象同样借西湖论坛活动首次公开亮相，“小铜人”辅以人工智能机器人的表现形式、通过妙趣横生的语音互动，吸引了众多参会者的目光。据悉，“小铜人”的形象正是以同仁堂镇堂之宝“乐氏针灸铜人”为原型，既承载了传统中医药文化底蕴，同时体现了同仁堂在中医药领域的突出贡献。“铜人”作为主体形象，与“同仁”谐音的独特性便于记忆和传播。“小铜人”人工智能机器人充分利用现代化科技手段，使“小铜人”在文化传播工作中更富有智能性、趣味性、互动性，让现代科技赋能传统文化传承发展。（杨琳）