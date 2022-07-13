北京残疾人可在线预约康复训练

本报北京7月12日电 （记者施芳）北京市残疾人服务示范中心服务管理平台日前上线，首期面向社会开放职业康复、短期托养、康复训练、就业实训、艺术康复等5项服务。符合条件的残疾人足不出户就能实现服务内容的在线查询、服务申请和在线预约。

据介绍，残疾人可通过北京市残疾人联合会官方门户网站“汇爱服务”频道进入管理平台，或在“北京残联”小程序上点击“汇爱服务”板块查询和申请所需服务。

其中，“短期托养”将根据入住残疾人需求制定个性化服务方案，提供托养时长6个月以内的住宿式养护照料服务，帮助残疾人家属获得一段时间的休整，实现为残疾人和残疾人家属双服务的目标。“职业康复”项目中，残疾人可申请3家市级职康站提供的生活能力训练、适应能力训练、简单劳动技能训练以及日间照料等服务。“康复训练”项目可提供重度肢体残疾人生活重建训练、社会支持及心理健康、自主生活训练、下肢外骨骼机器人训练等服务。通过“就业实训”项目，可申请到书店、超市、烘焙坊等就业实训基地，接受职场体验、实岗实训和助残活动等服务。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 13 版）