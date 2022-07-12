直播预告：孕吐、孕期贫血、腰酸腿肿……这些产科问题中医来调理

怀孕会给女性带来很多身体变化，随着妊娠月份的增加，很多女性容易出现孕吐、便秘痔疮、贫血、腰酸腿肿等问题。中医如何看待和解决这些问题，又会在整个妊娠过程中及产后护理阶段起到哪些作用？

7月13日10:00至11:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请首都医科大学附属北京妇产医院中医科副主任王景尚做客直播间，为大家讲解产科疾病的中医治疗方法，千万不要错过。

专家介绍：

王景尚，中医博士，博士后，副主任医师，副教授，硕士研究生导师，现任首都医科大学附属北京妇产医院中医科副主任。任职中国性学会中西医结合生殖医学分会副主任委员兼秘书长，中华中医药学会生殖医学分会、中华中医药学会男科分会等10余个学术团体委员或理事。

擅长：辨证治疗妇科、男科及内科杂病。尤其擅长月经不调、更年期综合征、不孕症、复发性流产、孕期及产后并发症、男性不育症的诊疗。

如何收看直播：

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