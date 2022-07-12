交通银行“惠民就医”新模式 惠及长三角区域更多居民

在上海市第六人民医院，来自浙江杭州的张先生表示：“没想到来上海看病，也能和本地参保人一样享受交行惠民就医‘先看病 后付费’的同城待遇，这就是市民身边的长三角一体化吧。”

近日，交通银行“惠民就医”长三角跨省通办功能在首批试点公立医疗机构正式上线试运行，旨在解决异地就医使用“惠民就医”服务的问题。

这项工作由上海市医保局等市府部门牵头组建政银专班合力推进，交行与上海市第六人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院等积极参与，明确“异地参保备案在沪就医”场景，努力探索出一条具有上海特色的“惠民就医”跨省通办试点之路。

作为2022年上海“一网通办”试点中的一项重点事项，“异地参保备案在沪就医”依托银行打造长三角信用就医服务，通过查询异地就医备案等医保信息，授予区域居民跨省就医一定信用额度，成为医疗领域数字化赋能便民服务新的创新。

今后，完成异地就医备案来沪的苏浙皖参保人员到上海市公立医疗机构就医时，可在“随申办”App签约交行“惠民就医”服务，与上海市医保参保市民享受同城化的“无感支付”体验。通过一次展码，即可完成医疗费用医保账户和自费账户的同时付费。其中自费部分可通过“惠民就医”专属医疗额度先行垫付，实现“先就医、后付费”，让更安全、更快速、免排队的支付体验进一步惠及长三角区域居民。

据介绍，此次交行“惠民就医”长三角跨省通办服务在上海市第六人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院上线试运行仅是第一步，后续将在上海市所有支持异地门诊直接结算的医保定点医疗机构实现全覆盖。