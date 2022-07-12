上海曝光一批违法违规擅开文娱场所

为统筹好新冠肺炎疫情防控和文旅市场重振，上海市近期开展文旅行业疫情防控大排查大整治专项行动。上海市区两级文旅执法部门依法依规严厉查处一批违反疫情防控规定的文娱场所，11日集中公开曝光。

截至11日，该专项行动已立案查处的案件有14件，其中涉及娱乐场所10件，互联网上网服务营业场所1件和棋牌室3件。

公布的被查处企业是上海首乌丽亚酒店管理有限公司（娱乐场所）、上海邦歌娱乐有限公司、上海维光骏希娱乐有限公司、金麦（上海）娱乐有限公司、荟源声娱乐（上海）有限公司、上海君来娱乐有限公司、上海豪豪棋牌室、上海匠星互联网上网服务有限公司、上海宝丰联大酒店有限公司（娱乐场所）、上海虹由投资管理有限公司（娱乐场所）、上海市普陀区雀雀健身休闲活动室（棋牌）、雀娱（上海）棋牌休闲娱乐有限公司、上海爱庆海娱乐有限公司、上海皇廷娱乐有限公司。

据介绍，目前上海市内的娱乐场所、互联网上网服务营业场所、棋牌室和密室剧本杀四类场所暂未列入开放范围。

下一步，上海市区两级文旅执法部门将督促已恢复开放的文旅场所从严从细落实疫情防控措施。