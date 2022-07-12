北京助企纾困促进消费（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京7月11日电 （记者贺勇）分担企业防疫成本、发放1亿元餐饮消费券、开展新能源汽车促销活动……记者从北京市发改委获悉，近日北京市8部门联合印发了《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》，对受疫情影响突出行业进一步加大帮扶力度，同时在汽车、数字、服务、家装等重点消费领域加大支持力度，更好满足群众消费需求，助企纾困、恢复发展，努力实现全年经济社会发展预期目标。

消费领域企业受疫情冲击影响较大，面临诸多困难，急需精准施策，降低企业经营成本。北京将采取措施分担企业防疫成本，鼓励各区对防疫措施落实得好、保供稳价贡献大的重点保供企业给予适当补贴。对于重点保供企业纳入“白名单”的配送和工作人员，按政府防疫要求开展的抗原、核酸检测予以免费。同时，加大金融支持力度，鼓励金融机构为餐饮等企业定制低息信贷产品、开通信贷绿色通道。截至7月4日，北京实施国有房屋租金减免政策惠及5.55万家小微企业和个体工商户，累计减免金额80.8亿元；截至6月30日，“融资纾困直通车”已向684家企业发放融资共计45.2亿元。

聚焦促进消费加快有序恢复发展，北京将积极开展新能源汽车促销活动，对于乘用车置换为新能源车的个人消费者给予不超过1万元/台的补贴。扩大绿色节能消费，在京消费者每月可在同一参与企业平台领取1份券包，包含8张消费券，单张最高400元，总金额1500元，使用范围涵盖手机、平板电脑、投影仪、电冰箱、洗衣机等21类节能商品。壮大数字消费，北京将启动北京数字经济体验周、北京数字消费节；将中小微企业宽带和专线平均资费再降10%，改善智慧消费应用环境。餐饮方面，计划发放1亿元餐饮消费券，由政府和平台企业出资，餐饮企业不出资，最大限度助力餐饮企业恢复发展。提升家装家居消费，推动保障性住房“拎包入住”，公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房、安置房全面实施全装修成品交房。此外，北京还将分批次通过旅游平台企业向消费者发放总额不超过3000万元的京郊住宿消费券，引导消费者到京郊开展文化旅游休闲消费。

北京将统筹做好疫情防控和消费促进工作，指导督促市场主体严格落实疫情防控各项要求，让市民安心进店、放心消费。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 02 版）