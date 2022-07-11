三甲帮三农 为乡村群众撑起健康“保护伞”

为推动市、区两级优质医疗资源下沉，让村民在家门口享受到更加优质、高效、便捷的医疗服务， 7月7日，由中央统战部、中国西藏文化保护与发展协会指导，北京同心共铸公益基金会主办的“2022同心·共铸中国心大型公益活动走进北部山区”活动在北京怀柔长哨营满族乡项栅子村举办，首都24家三甲医院的医务志愿者和社会爱心人士齐聚一堂，共同助力健康乡村建设。

在活动中，北京同心共铸公益基金会向长哨营乡捐赠了价值200万元的药品及相关物资。同时，活动还组织了24家首都三甲医院医务志愿者向村民开展小暑节气科普讲座、开展巡诊义诊，并且启动了“三甲帮三农”——北京同心共铸公益基金会分别与北京大学人民医院等24家首都三甲医院代表共同签署定向帮扶协议，面向长哨营乡三岔口、西沟等24个行政村的普通村民、基层医务人员，开展包括进城就诊“绿通”、专科和全科业务培训、健康科普教育等定向帮扶。

“同心·共铸中国心”组委会执行主席金大鹏表示，本次活动是为满足山区群众对优质医疗资源下基层的热切期盼，希望未来有更多的有志之士加入“同心·共铸中国心”社会公益平台，汇集更多爱心力量。

作为志愿者代表，清华大学第一附属医院党委书记类延旭提出，医院将充分发挥好首都医务人员在基层健康服务工作中的带头作用，推动市、区两级优质医疗资源下沉，让长哨营满族乡的村民在家门口享受到更加优质、高效、便捷的医疗服务，为他们撑起一把健康“保护伞”。

此外，“同心医院”“燕山山脉道地中医药文化博物馆”也于当天揭牌。