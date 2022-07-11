为实现中国梦夯实健康基础（望海楼）

中国国家卫健委日前发布数据显示，不到7年时间，中国人均增寿一岁半：目前中国人均预期寿命提高到77.93岁，与2015年的76.34岁相比，增加了1.59岁；与2019年的77.3岁相比，在新冠肺炎疫情肆虐的背景下，仍然增加了0.63岁。

健康问题关乎人民幸福生活。党的十八大来，习近平总书记多次强调，“人民至上、生命至上”，“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础”。以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，制订了《“健康中国2030”规划纲要》，发出建设“健康中国”的号召，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实健康基础。纲要明确提出建设“健康中国”的战略目标：到2030年，中国主要健康指标进入高收入国家行列；到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

健康中国建设，把人民健康放在优先发展的战略地位上，重点在于疾病预防和健康促进，推动从以治病为中心转向以人民健康为中心。

打开推进“健康中国行动”的工具箱，可以看到国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制，全方位控制影响健康的风险因素；可以看到围绕重点人群所不断健全完善的健康保障体系、不断提升的健康服务能力；可以看到针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病，以及各类重点传染病、地方病的综合防控措施……

2019年7月，“健康中国行动”启动实施，短短3年时间，就取得了明显的阶段性成效：居民健康素养水平提升到25.4%，儿童青少年总体近视率年均下降幅度基本接近预期目标，全国报告新发职业病病例持续下降，重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。人均预期寿命的提升，自然水到渠成。

新冠肺炎疫情暴发以来，中国坚持“人民至上、生命至上”，采取严格的防疫措施，惠及亿万中国民众。特别是为老人、儿童、慢性病患者等脆弱群体提供了最大保护，体现了社会的公平正义。

“健康中国行动”提升了人民的健康理念、激发了人民的健康自觉。“每个人是自己健康第一责任人”的理念，如今已经深入人心，这为健康中国建设奠定了广泛、可持续的社会基础。数据显示，2020年，中国经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%，比2014年提高了3.3个百分点；国民体质测定标准的合格率2020年达到90.4%，比上一次提高了0.8个百分点。越来越多的中国人培养起健康的生活方式。

预期寿命并非衡量一国发展水平的最佳指标，但民众拥有健康必然成为一种经济上的优势。因此对于中国来说，预期寿命增加显然是积极的发展因素。

拥有14亿多人口的世界第一人口大国，稳步提升人均预期寿命，拉高了全球人口预期寿命，本身就是对人类卫生健康事业的重大贡献。中国作为负责任大国，还展现出强烈的人类情怀，心系全球民众健康。疫情发生以来，中国积极主动向世界许多国家分享自己的抗疫经验，推动全球抗疫合作和公共卫生合作，提出打造“健康丝绸之路”“人类卫生健康共同体”等重大倡议，为全球抗疫和全球卫生健康事业贡献了中国智慧和中国力量。中国已与180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案；向153个国家和15个国际组织提供了46亿件防护服、180亿人份检测试剂、4300余亿个口罩等抗疫物资；向120多个国家和国际组织提供了超过22亿剂新冠疫苗，向20个国家转让技术、合作生产疫苗，在海外形成了10亿剂疫苗年产能；向34个国家派出37支医疗专家组……

健康是人类一直以来的共同追求，中国将继续携手各国共同努力，推动构建人类卫生健康共同体。诚如国际人士指出的，“这是实现所有人都健康安全的最佳路径”。

（作者为本报评论员）