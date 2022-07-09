北京：社会面核酸检测系统今晚9时起软件升级

为保障核酸检测工作需要，提升系统稳定性和安全性，北京市社会面核酸检测系统将于7月9日21时至次日3时进行软件版本升级，共需6小时，升级期间社会面核酸检测系统暂停服务，医疗机构等使用自有系统或其他第三方系统的检测机构核酸检测工作不受影响，请广大市民结合工作和生活需要，提前安排好核酸检测采样时间。

由于暂停服务的影响，系统恢复后3时至7时将产生检测结果上传高峰，与常态情况相比，少部分人员的核酸检测结果推送至北京健康宝可能会出现一定延迟，预计9时之前即可全部恢复正常，请大家提前做好出行安排。将尽最大努力，以最快速度完成升级，将影响降到最低。

关于目前疫情防控情况，昨天，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，近期我国疫情防控形势依然严峻，国外疫情反弹明显，“外防输入，内防反弹”的疫情防控压力依然很大，各地还是要切实落实疫情防控的“四方责任”，抓好“四早”措施，严防境外输入病例引起本土疫情，同时要提升本土聚集性疫情应急处置能力，及时遏制、阻断社会面传播，统筹社会经济发展和疫情防控。

近期BA.5和BA.4亚分支已成为南非、葡萄牙、英国、以色列等国家的主要流行毒株；法国、荷兰等欧洲多国和美国也出现BA.5和BA.4感染者增加的情况，境外疫情明显回升。近日北京、天津、陕西等地也相继报告由BA.5变异株输入病例引起的本土疫情，我国外防输入压力持续加大。