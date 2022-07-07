把好事实事办到困难群众心坎上，就一定能兜住兜牢基本民生保障线

习近平总书记在湖北省武汉市考察时指出，要克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作，同时要尽可能推动经济平稳健康发展。各级党委和政府要想办法帮助人民群众解决实际困难，确保经济发展和人民群众生产生活少受影响。

为克服疫情对困难群众生活的影响，各地已采取多项措施。其中，江苏省南京市民政局统筹各类困难群众基本情况，建立数据库。当在库人员因灾害、事故、疾病等遭遇更大困难时，系统会自动预警，工作人员及时上门核实情况、提供各类指导帮助。大数据分析研判，为困难群众精准画像。技术手段的加入让“人找政策”变为“政策找人”，让因不了解政策而未发起申请的帮扶对象也能得到及时救助。

从实际效果看，这是一项有效举措。放眼各地，类似举措还有很多：简化流程，实现足不出户线上办事；优化服务，网格员手把手指导救助申请；及时到位，根据物价变动发放临时补贴……出实招、讲实效，就能让更多贴心有效的举措落地生根。这背后，正是无数帮扶干部的全力参与、无私奉献。

帮扶困难群众，需要担当精神。干事担当，是干部的职责所在，也是价值所在。担当和作为是一体的，不作为就是不担当，有作为就要有担当。对困难群众的诉求认真倾听、用情用力，正是担当精神的体现。始终把群众的急难愁盼放在心上，努力找到问题的症结，多想办法解决，多做尝试改进。如果在工作中因为怕担责任而畏缩不前，不作为慢作为，势必对困难群众的生活造成影响。

帮扶困难群众，需要实干精神。干在实处，就要在为群众做好事、做实事上下功夫。什么是好事实事，要从困难群众切身需要来考量，不能主观臆断，不能简单化、片面化。哪里有群众的需要，哪里就能做出好事实事。我们看到，为了能深入、全面地了解困难群众需求，很多干部挨家挨户走访调研，主动解疑释惑，用足用好各项政策。脚踏实地，真正融入群众中，把好事实事办到群众心坎上，就一定能兜住兜牢基本民生保障线，实现弱有所扶、困有所助、难有所帮。

我们相信，更多的帮扶干部能够“不驰于空想、不骛于虚声”，有担当、干实事，把各项救助制度执行到位，让困难群众共享改革发展成果，让社会救助成色更足、更有温度。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 13 版）