安徽泗县、灵璧抗疫一线探访

7月5日下午，安徽省宿州市泗县刚下过雨，不少民众来到当地文体中心。新一轮疫情发生以来，这里的广场被临时改造成核酸采样点。

来自宿州市立医院的核酸检测队员蔡莉莉顾不上换掉汗湿的衣服，再度套上防护服，坐到工位上，开始新一轮核酸采样。

这是泗县近10天来开展的第八轮核酸检测，蔡莉莉告诉记者，目前全县有来自安徽各地的近40支检测队同时工作，边采样、边检测，力争在12个小时内基本完成一轮检测，“检测机器不停，我们的采样工作也要跟上。”

在毗邻泗县的灵璧县，记者看到同样的场景。设在当地一家足球训练基地的临时核酸检测点上，十几个移动核酸检测车整齐排列，不时有工作人员进出。

安徽省池州市疾控中心副主任魏锁介绍，池州市本次支援灵璧县两辆日检测5000单管的移动核酸检测车。“我们7月1日到灵璧县，目前21位工作人员三班倒，确保24小时检测。”魏锁说，检测要快、更要准确，丝毫马虎不得。

6月26日至7月4日24时，泗县报告阳性感染者超过千例，灵璧县也有49例。疫情来势汹汹，两地“快”字当头，流调溯源、隔离管控、核酸检测、医疗救治等处置工作争分夺秒。

截至目前，泗县投入采样人员日均2200人左右，参加核酸检测人员日均1.1万余人。当地调集各类核酸检测车辆38台，日检测能力达16.1万单管。

记者见到灵璧县高级职业技术学院工作人员董慧芳时，她和同事已在临时核酸检测点志愿工作了4天。她是江苏徐州人，不久前刚准备回老家过暑假，“行李都收拾好了，疫情来了。”她告诉记者，他们负责样本信息录入工作，一天要录入超过1.4万管的信息。

快速筛查离不开快速保障。灵璧县供电公司相关负责人介绍，当地供电员工加班加点，为各地临时核酸检测点安装配电变压器、埋设高压电缆。“我们平均每天投入367人、172台车辆转运核酸检测样本，按照1台车负责转运4到5个采样点的原则进行配备，1小时至少转运1次。”宿州市委常委、常务副市长任东说。

在泗县隔离人员转运点，一辆辆大巴车整齐停放。“我们要做到确保随到随走，安全平稳有序。”前来泗县支援的宿州汽车运输集团有限公司副总经理时文告诉记者，他们目前调集了110辆大巴车，每天从早晨6时工作到第二天凌晨，最高峰的一天运送群众6000多人。

5日，灵璧、泗县相继公布当地阳性感染者活动轨迹。泗县新冠肺炎疫情防控应急指挥部成员潘卉介绍，每一轮核酸检测出的阳性感染者，都会迅速交由专人进行流调。

宿州市要求当地在职党员干部、公职人员（按要求居家观察、接受隔离，已经在疫情防控一线以及怀孕、产假、身患严重疾病的人员除外）立即到社区报到，参与疫情防控工作。灵璧县委书记赵明说，现在是关键时期，身为党员干部，既要在岗也要在状态。

国务院客户端小程序显示，截至7月5日16时，泗县和灵璧共有高风险地区119个、中风险地区20个。泗县第七轮核酸检测共采集样本539479人次，新增阳性208例，其中社会面筛查14例，隔离管控中发现194例。当地提出优化样本采集、转运、检测等工作流程，进一步提升筛查效率，强化重点筛查。

安徽省委要求，要争分夺秒、以快制快，做到快筛查、快流调、快追阳、快排查、快转运、快隔离、快诊治、快报告，阻断传播链条，全力救治病人。

4日21时，灵璧县人民政府一楼会议室里，仍在召开当天的疫情防控工作视频会，会上只谈问题建议，查漏补缺。直至深夜，大楼依旧灯火通明。