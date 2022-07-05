人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

北京新增3例本土确诊病例

2022年07月05日08:32 来源：中国新闻网

　　中新网7月5日电 据北京卫健委官方微信消息，7月4日0时至24时，北京新增3例本土确诊病例(1例社会面筛查人员、2例隔离观察人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院4例，解除医学观察的无症状感染者1例。

　　本土确诊病例：

　　确诊病例1：现住延庆区长城脚下的公社(酒店)，为社会面筛查人员，7月4日诊断为确诊病例。

　　确诊病例2、3：现住延庆区长城脚下的公社(酒店)，均为隔离观察人员，确诊病例1的同事，7月4日诊断为确诊病例。

　　境外输入确诊病例：中国台湾籍，6月22日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月4日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

　　上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

(责编：乔业琼、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn