中新网7月5日电 据北京卫健委官方微信消息，7月4日0时至24时，北京新增3例本土确诊病例(1例社会面筛查人员、2例隔离观察人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院4例，解除医学观察的无症状感染者1例。

本土确诊病例：

确诊病例1：现住延庆区长城脚下的公社(酒店)，为社会面筛查人员，7月4日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3：现住延庆区长城脚下的公社(酒店)，均为隔离观察人员，确诊病例1的同事，7月4日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：中国台湾籍，6月22日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月4日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。