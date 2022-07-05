构建健康居家环境 从学会“清洁”出发

由中国妇女发展基金会主办的“幸福家庭健康管理促进计划-智慧女性 健康家庭”宣教项目自5月启动以来持续开展。近日，项目相关负责人与行业专家近日做客人民健康，就如何构建家庭健康生活环境进行主题分享。专家认为，家庭成员要互相带动，在日常生活中要养成良好卫生习惯，保持家庭环境干净卫生，共同构建健康居家环境。

“家庭是社会的基本单元，是人生的第一所‘学校’，关注家庭健康非常重要。”中国妇女发展基金会合作发展办主任吴琼说，“当今女性在家庭中扮演着越来越重要的角色，女性的健康意识、生活理念对于整个家庭来说十分重要。为此，要积极传播科学健康知识，培养家庭健康行为，以女性带动家庭成员，激发‘她’力量、汇聚‘她’智慧，改善家庭健康环境，为家庭成员的健康保驾护航。”

如何营造良好的家庭卫生环境？北京大学公共卫生学院教授常春建议，首先要保持家居环境的干净卫生，保持良好通风。日常用品如毛巾、被褥应定期消毒或进行晾晒，防止螨虫滋生。浴缸、墙面、地面等要经常清扫，可用家用消毒剂辅助清理。家庭成员应养成良好习惯，如回家先洗手、外穿衣服、鞋子不要进卧室，避免将室外接触到的病菌带入居室。

就家庭清洁如何选择合适的产品并合理使用的问题，中国洗涤用品工业协会理事长汪敏燕叮嘱说：“消毒清洁、抗菌、抑菌产品品类非常多，家庭成员要注意选对产品、用对方法，重点关注有效消毒的三要素：消毒方式、消毒液的浓度和作用时间。”她建议，要通过正规渠道购买适合家庭使用的产品，查看产品标签说明、卫生许可等是否齐全。在使用过程中，要按照说明书进行操作稀释，注意避开口鼻，最好佩戴口罩、手套，并在通风良好的环境下进行。同时，要注意消毒液并不是浓度越高越好，浓度过高既不能达到有效消毒的目的，又会造成环境的污染，过度消毒会对生态环境产生不利影响。此外，消毒剂多为易燃、易爆、易腐蚀性的液体，在存放和使用的过程中应该注意安全。有小朋友的家庭，更要特别注意，确保儿童无法轻易触及消毒产品。

作为洗涤用品企业代表，广州蓝月亮实业有限公司副总经理徐玉玲说，提升家庭清洁技能、提供创新优质的家庭清洁解决方案是洗涤用品企业的目标与责任。希望通过“幸福家庭健康管理促进计划-智慧女性 健康家庭”宣教项目，助力每一个家庭洁净、舒适、健康。