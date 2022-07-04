直播预告：专家解读“国内肺动脉高压诊疗的新发展”

肺动脉高压虽较为少见，但却是一种隐性且致命的疾病，威胁各年龄层人群的健康。

7月6日15:00至16:00，中国医学科学院阜外医院心内科呼吸与肺血管病诊治中心主任柳志红、首都医科大学附属北京安贞医院小儿心脏中心内科主任医师顾虹将做客“人民好医生”APP直播间，为大家揭开肺动脉高压的神秘面纱，解读国内肺动脉高压诊疗的新发展。欢迎届时收看。

专家简介：

柳志红，中国医学科学院阜外医院心内科呼吸与肺血管病诊治中心主任、阜外深圳医院肺血管病中心主任。任国家心血管病专家委员会委员兼右心与肺血管病专业委员会常务副主任委员、国家卫健委心血管药物临床研究重点实验室学委会委员。

顾虹，首都医科大学附属北京安贞医院小儿心脏中心内科主任医师。兼任日本东京女子医科大学小儿心脏科副教授、特聘讲师作为课题负责人。同时还担任国家先心病专委会常委，世界小儿心脏病协会肺动脉高压学组委员亚太地区小儿心脏协会成人先心病委员等。

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