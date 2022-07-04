上海新增本土确诊病例2例、无症状感染者1例

中新网7月4日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年7月3日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者1例，其中2例确诊病例在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例7例和无症状感染者12例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月3日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2例。治愈出院6例。

病例1，42岁，病例2，49岁，均为7月2日确诊本土病例的同事，居住于浦东新区。经排查，市疾控中心检测新冠病毒核酸阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年7月3日0—24时，新增本土无症状感染者1例。

该无症状感染者，37岁，居住于普陀区，在常态化核酸检测时发现结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(7月3日已通报)

境外输入病例情况

2022年7月3日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告7例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院4例，其中来自加拿大3例，来自巴拿马1例。

病例1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年6月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5—病例7均为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，乘坐同一航班，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

7例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者119人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月3日0—24时，新增境外输入性无症状感染者12例。

无症状感染者1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在摩洛哥工作，自摩洛哥出发，经法国转机，于2022年6月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年6月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在智利工作，自智利出发，经法国转机，于2022年6月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在阿根廷工作，自阿根廷出发，经德国转机，于2022年6月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在尼日尔工作，自尼日尔出发，经法国转机，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者12为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

12例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者157人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月3日0—24时，解除医学观察无症状感染者7例，其中本土无症状感染者3例，境外输入性无症状感染者4例。

2022年2月26日0时至2022年7月3日24时，累计本土确诊58141例，治愈出院57533例，在院治疗20例，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月3日24时，累计境外输入性确诊病例4740例，出院4696例，在院治疗44例。现有待排查的疑似病例0例。