取消“星号”不是“躺平”信号

近期有两条疫情防控措施变化的消息广受关注：工信部宣布取消通信行程卡的“星号”标记，卫健委则在第九版新冠防控方案中将入境者和密接者的隔离时间缩短为“7+3”天。一些人对此做出错误解读，认为去“星号”和缩短隔离时间都是“躺平”信号，中国要放弃“动态清零”总方针了。这是非常荒谬的。

我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。

坚持“动态清零”总方针不变，是对疫情现状进行科学研判后做出的决策。当前，我国疫情防控仍然面临较大风险挑战。6月29日，世界卫生组织在最新的全球新冠疫情周报中称，过去一周全球新冠病例增加18%，达到自4月份以来的最高水平，主要原因是传染性更强的奥密克戎BA.4和BA.5变异株引发的感染。放眼全球，英国今年上半年迎来三轮奥密克戎变异株感染高峰，美国大量患者重复感染新冠病毒，韩国放松防控后疫情严峻……世界各地的疫情数据已经宣告了“奥密克戎是天然疫苗”“奥密克戎将终结新冠疫情”等躺平派论调的破产。

实施动态清零政策，是党中央从党的性质宗旨出发、从我国国情出发确定的。中国人口基数大，老龄人口多，人均医疗资源少，如果跟风欧美去“躺平”搞“集体免疫”，后果将不堪设想。我们坚持人民至上、生命至上，宁可暂时影响一点经济发展，也要保护人民生命健康。事实上，在新冠疫情这场全球大考中算算总账，中国在人民健康和经济发展两个维度的综合考量中，堪称表现最佳的国家。

我们为何要去“星号”和缩短隔离时间？

近一个月来，我国疫情防控总体形势向稳趋好，为优化调整防控方案创造了窗口期。研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为2天至4天，绝大部分都能在7天内检出，这是第九版防控方案缩短密接者隔离时间的科学基础。

取消通信行程卡的“星号”标记，则与第九版防控方案统一了中高风险区的划定标准有关。过去，各地对风险区划分标准不一，行程卡“星号”标记仅起提示作用，只说明智能手机用户来自有中高风险区的城市，并不代表其直接来自中高风险区。个别地方对“星号”标记的人采取隔离措施，是层层加码，不符合科学精准防控精神。其实，标示需隔离的有感染风险者，用红码、黄码已经足够。新方案统一了风险区划定标准，并与相应级别的防控措施对应，取消“星号”标记有利于这些措施的落实。

新方案不仅有宽松的措施，也有收紧的措施。针对奥密克戎变异株传播隐匿、传播速度快等流行特点，第九版方案进一步强化监测预警，比如加密高风险职业人群的核酸检测频次，还将聚集性疫情的判定标准从“14天内5例及以上”调整为“一周内2例及以上”等。这些变化将提高疫情监测的敏感性，有利于严格处理疫情并快速清零。

疫情要防住，经济要稳住，发展要安全。两年多来，中国一直在对具体防疫措施进行动态优化调整，既灵活务实，又科学有效。取消“星号”是为了防疫更加精准高效。