中医药创新要与时俱进

党代会《报告》指出，要推动中医药传承创新发展。昨日，北京市第十三次党代会代表，首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长刘清泉做客北京青年报直播间，畅谈中医药传承创新发展的最新动向。

说到中医药传承，刘清泉介绍，作为北京市第一家市属中医医院，60多年来，北京中医医院拥有一大批经验丰富的老中医，院内形成了“传帮带”的好传统，通过中青年群体的首席专家带队伍，对老一辈的中医技术进行传承。同时，又充分培养年轻人，通过“杏林优才”计划，鼓励年轻人开展中医创新性研究。

“中医药创新也要与时俱进，要给中医插上现代科技的翅膀。”刘清泉表示，目前，院内正在开展多项创新性研究并推动成果转化。比如，传统的膏贴颜色比较黑，贴上之后会影响局部皮肤，目前院内相关专家正在通过使用一些现代新技术，改良传统膏贴，做到粘而不黑，同时保持药物疗效，又方便患者使用、携带。

对于中西医融合，刘清泉认为，这对中医学科的发展十分重要，而且未来可能形成一门新的医学。“对于事物全貌的系统性认识，中医可能比西医强，而在细节处理上，西医可能又强于中医。当两者融合后，一定会形成一个高于传统中医、又高于经典西医的一门学科，中医和西医今后一定会走向融合。”

刘清泉还认为，中医学不但要与现代医学结合，也要与其他学科有机融合，比如物理、化学、材料学等等。中医是古老的，但也要善于吸纳现代科技，博采众长，不断精进自己。

近年来，许多老百姓发现，家门口的中医服务越来越多，获得感也越来越强。北京中医医院也在持续通过“授人以渔”的方式，将精湛的医疗技术送到基层、送至老百姓身边。刘清泉透露，目前，北京中医医院托管了平谷区、延庆区、顺义区、怀柔区这4个区的区属医院，帮助提升其中医诊疗服务水平，同时让北京中医医院的技术、学术能力通过这些区属医院惠及更多老百姓。“在这个过程中，我们探索出了市、区、镇、村四位一体的模式，让老百姓不出村镇，就能在当地让北京中医医院的医生和托管医院的医生帮其解决问题，对于一些病情严重的、情况复杂的病人，甚至可以直接转诊到北京中医医院。”

此外，北京中医医院的医疗服务也在持续向外辐射，包括津冀地区，甚至是云南、贵州等地，都有北京中医医院的专家在送技术。不同于直接派专家到基层给人看病，而是趟出了一条别样的路径，“我们在帮助一些基层地方培训村医，注重培训他们的专科能力，比如有的村医专攻儿科，有的专攻妇科，有的专攻消化，这样就能在区域内自动形成分诊体系，尽可能覆盖老百姓各类就医需求。这也是国家医改中提出的强基层、建机制的思路。”刘清泉说。

文/本报记者 蒋若静

视频/本报记者 史晨枫 柴程 刘畅 武玉珊 郭茂勇