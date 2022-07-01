加大对服务医疗机构抽查力度

本报北京电 （申奇）为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，国家卫健委日前印发2022年国家随机监督抽查计划的通知，要求加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度。

监督抽查内容包括哪些？通知指出，医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况；医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况；学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况；消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况；巩固打击非法医疗美容服务和非法应用人类辅助生殖技术违法违规行为专项整治工作成效等。

通知要求，各地应当在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果信息通过当地官方网站依法向社会公开。抽查结果信息包括：抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类。