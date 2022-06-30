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北京6月29日新增1例本土确诊病例

2022年06月30日07:59 来源：中国新闻网

　　据北京卫健委微信公众号消息，6月29日0时至24时，新增1例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院10例，解除医学观察的无症状感染者20例。

　　本土确诊病例：现住通州区台湖镇银河湾10号院，6月29日诊断为确诊病例。

　　境外输入确诊病例：

　　确诊病例1：中国台湾籍，6月21日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月28日报告核酸检测结果为阳性，6月29日诊断为确诊病例。

　　确诊病例2：中国台湾籍，6月21日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月29日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

　　上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

(责编：孙红丽、杨迪)


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