北京6月29日新增1例本土确诊病例

据北京卫健委微信公众号消息，6月29日0时至24时，新增1例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院10例，解除医学观察的无症状感染者20例。

本土确诊病例：现住通州区台湖镇银河湾10号院，6月29日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国台湾籍，6月21日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月28日报告核酸检测结果为阳性，6月29日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，6月21日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月29日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。