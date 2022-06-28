探访北京长哨营：绘就一幅健康好乡村美丽画卷

6月21日，夏至。

北京市怀柔区长哨营满族乡七道梁村举行了一场“夏至文化园开园仪式”。这是“中国健康好乡村”长哨营项目开展的第9个节气主题活动。开园仪式上，到场的志愿者和村民为园中种植的中药幼苗——半夏浇水灌溉，两年后这些中药有望为村民带来可观收入。一瓢瓢甘冽的山泉水滋润着一棵棵茁壮成长的幼苗，也为村民的健康美好生活和乡村的经济发展带来了更多新的希望。

“靠山吃山” 找寻乡村发展新路径

长哨营满族乡位于汤河之滨、燕山怀抱，近两年当地借助“中国健康好乡村”等平台，“靠山吃山”，进一步做深民俗文化、健康养生及林下中草药种植产业链，一幅健康好乡村美丽画卷正徐徐展开。

“我们这里自然环境比较好，但是发展相对落后，过去我们对于自然条件的环境认识不够，一直是‘抱着金饭碗要饭’。在守护好绿水青山的前提下，如何更好地利用自然资源进行林下开发，帮助村民增收是长哨营乡所面临的重要问题。”北京市怀柔区长哨营满族乡党委书记赵俊石介绍说。

2020年，作为中央统战部指导的大型公益医疗项目“同心·共铸中国心”的姊妹项目，“中国健康好乡村”项目组走访调研了北京周边多个乡村，最终与长哨营乡达成合作。2021年下半年，“中国健康好乡村”项目正式落地长哨营乡，并在年底先期启动了“一村一俗”，即“文化营”部分的项目建设。项目组同时邀请中医药种植培育专家实地考察，结合各个村子的土壤、水分、气候等因素，推荐了适合当地种植的中药材。

“深山区百姓致富还得靠山吃山，想要发展好，必须要结合自身环境条件。”赵俊石认为，“中国健康好乡村”的平台定位更适合深山区的发展。这一项目平台能够结合长哨营乡自身资源优势，挖掘中国传统二十四节气文化，以当地24个村落为基础单位，打造“文化营”“本草营”“生产营”“健康营”，通过“一村一俗、一村一药、一村一品、一村一养”的“四个一”工程，助推长哨营乡响应乡村振兴与健康中国建设战略，带动当地产业发展为村民增收。

谈及与长哨营满族乡的“结缘”，步长制药高级副总裁、北京同心共铸基金会创始人、“中国健康好乡村”秘书长郑红兵说，长哨营满族乡具有优良的自然生态环境，非常适合开展燕山山脉道地药材的种植和培育。同时，作为北京生态涵养区，其文化和健康产业值得深入挖掘。

“‘中国健康好乡村’长哨营项目计划以生态、健康与民族文化相结合，打造‘生态环境优美、生活健康幸福、生产有续发展’的中国健康好乡村。同时，将中草药种植与低碳环保相结合，打响全域无公害品牌，切实将资源优势转化为发展优势，可以促进百姓增收致富，真正让群众享红利、得实惠。”郑红兵说。

实干作为 满足村民美好生活向往

走进群山环绕的长哨营乡大沟村，苍翠欲滴的林木、整齐洁净的街道、富有特色的秋分文化生态广场一一映入眼帘。已经在村里当了近30年村党支部书记的王志文，对家乡这些年的变化看在眼里，喜在心头。

大沟村共有98户200余村民，收入主要来源于农作物种植和造林补贴，年轻人纷纷外出打工，留在村里的人并不多。“中国健康好乡村”项目进驻大沟村，让村民们看到了新的机会。王志文介绍，去年底，“中国健康好乡村”长哨营项目的“文化营”开营仪式在大沟村启动，村里废弃的山泉井、遗弃的石磨盘、过时的老物件等，纷纷被用来改造村里的新地标——秋分文化广场，这也是长哨营乡24个村24个节气文化广场之一。

王志文说：“除了建设文化生态广场外，村里还将在健康好乡村平台支持下，开发林下经济，种植中药材，培育道地中药材——苍术。村里有500多亩林地，可用来种植培育中药材的有300多亩，未来，还会结合村子生态环境优势，发展康养、中医保健等产业。”

和大沟村同时开始“文化营”产业发展的，还有长哨营的另外23个村庄。“本草营”和“生产营”也在各村快速推进，根据“一村一药”计划，结合地区特色，每个村都有一种中药材种植，七道梁村种植半夏、大沟村种植苍术、西沟村种植苦参……

人人参与 引领健康发展新风尚

在大沟村，每月15日都是中国中医科学院中药资源中心线上教学时间，村干部和村民一起学习生态种植知识。

作为村党支部书记，王志文自己边学边干，带头种植苍术。田间地头，年过六旬的王志文侍弄起苍术苗，依旧是动作麻利，手法娴熟。谈及村子未来的发展，他的眼中难掩深情与期待：“我想先自己试试，如果我真的种好了，就可以推荐村民让他们也种起来。来年我们要扩大规模，把村里的林下地都用起来，让苦药材长出甜日子！”

脚踏实地，勤劳致富，村民们用自己的奋斗建设美丽乡村的场景在长哨营乡各个村子随处可见。目前，在各村村干部的带领下，很多观望的村民也开始积极参与到各个项目中去。

“近年来，在中央政策的扶持下，长哨营乡积极推进基础设施建设。村子里都铺上了柏油路，村民也都住上了新房子。”赵俊石说，“目前，当地基础设施和文化建设已经初具规模，为地区发展也打下了一定的基础。在中国健康好乡村项目组的支持下，一些村子已经开始尝试种植、培育道地中药材，不少村子都是村干部带头，形成了良好的发展氛围。”

“尤其是在‘文化营’建设方面，根据二十四节气，每半个月都组织一次节气文化活动，同时，还为各村打造节气文化园。很多村民都说，看着不起眼的一块空地，现在都变成了既有韵味又有文化的广场。这些努力都为乡村营造出良好的文化氛围。”赵俊石介绍说。

如今，在长哨营乡，文明健康生活理念正逐渐深入人心。村子里落成的节气文化生态广场，是村民们一早一晚日常锻炼养生的“打卡地”，更是乡村一道靓丽的健康风景线。

人人参与，共建共享。从脱贫攻坚走向乡村振兴，从健康扶贫走向健康乡村，健康好乡村长哨营项目在京北大地上的实践探索，正在催生出蓬勃向上的乡村风气，绘就着一幅健康乡村、美丽乡村、文明乡村的美好画卷。