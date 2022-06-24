直播预告：持续提升医疗服务水平 助推公立医院高质量发展

公立医院是我国医疗服务体系的主体，其公益性作用发挥得如何，科学管理水平和医疗服务能力是否得到充分提升，质量效益和对公众的服务是否令人满意等，不仅需要定性评价，更需要定量考核。公立医院绩效考核正是这样一把科学的“尺子”，通过对各级公立医院进行评价和衡量，帮助其找到差距，找准方向。

6月27日 14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请温州医科大学附属第二医院副院长谢聪颖，共同就“持续提升医疗服务水平 助推公立医院高质量发展”这一话题进行讲解。

专家介绍：

谢聪颖，温州医科大学附属第二医院副院长，肿瘤学博士，博士生导师。中国抗癌协会肿瘤放射防护专委会常委；中国抗癌协会放射肿瘤专委会、肺癌专委会、靶向治疗专委会委员；中国临床肿瘤学会（CSCO）理事；CSCO放射肿瘤、非小细胞肺癌、免疫治疗专委会委员等学术任职。发表SCI论文56篇。

擅长：擅长于肿瘤的综合诊治。

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