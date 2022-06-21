北京：充分做好疫情期间心理疏导

本报北京6月20日电（记者张景华、董城 通讯员段雨彤）“19日发现的社会面病例再一次为我们敲响警钟：疫情防控决不能有丝毫松懈。要以最快速度做好新发疫情处置，边流调、边排查、边管控，严防疫情风险外溢。”6月20日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第371场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示：“对涉疫重点区域连续三天开展核酸筛查；对涉天堂超市酒吧疫情风险点位和人员落位情况进行深入细致的再梳理、再排查，特别要排查跨区协查是否都已落实到位，确保风险隐患捞干筛净。”

6月9日至20日15时，涉天堂超市酒吧聚集性疫情共收治新冠肺炎病毒感染者377例，轻型和无症状感染者占97.1%，普通型占2.9%，无重型和危重型病例。北京市卫健委党委委员王小娥说：“本轮疫情收治的新冠肺炎病毒感染者年轻人居多，主要集中在17岁至28岁之间，占全部感染者的73.9%。我们将安排充足的医护力量，规范诊治方案，充分做好人文关怀和心理疏导工作，确保患者早日康复。”

王小娥特别指出：“结合本轮感染者实际情况，在医疗救治方面，医院实施分区收治、中医药全程参与治疗以及注重人文关怀的策略。”考虑到本轮疫情感染者多是年轻人，集中居住情况较多，存在担心传染给同伴、丢失工作、有后遗症等顾虑，医院密切关注患者情绪变化，及时组织专业人员给予细致解答和心理疏导，减少患者焦虑，体现人文关怀。同时，对于需要上网课的学生，医院也会设置单独房间。

6月19日0时至24时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，其中社会面筛查人员1例；6月20日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者3例。其中，相关风险点位及人员已管控落位。

北京市疾控中心副主任刘晓峰说：“6月19日已通报的社会面筛查感染者2339，与6月11日通报的一名感染者2031的工作单位在同一楼层（海淀区北发大厦），两人办公地点相邻，共用卫生间。因该感染者未被要求居家隔离，而仅是居家办公，存在社会面活动轨迹，引发了社会传播风险。该感染者于6月14日出现症状后，未及时向所在社区、单位报告，导致其未能被及早发现。”截至目前，感染者2339已引发5名续发感染者。

“这个案例提示我们，疫情防控决不能有丝毫松懈，要持续巩固来之不易的防控成果，以更彻底的措施防松劲、防漏洞、防反弹。”刘晓峰提醒，各单位、部门、行业要压实“四方责任”，落实“四早”要求，以最快的速度查清风险人员和点位，如实提供单位全口径人员基本信息，配合落实各项防控措施，严防区域风险外溢；要加强人员动态管理，建立人员台账，严格落实单位员工及流动人员测温扫码、健康监测、核酸检测、查验核酸阴性证明等防控措施。如有居家办公人员，要坚持“谁管理、谁负责”，统筹做好员工居家办公的具体安排和教育管理，督促所属员工落实社区防疫要求，每日报告个人健康状况和活动轨迹，严防失管漏管。